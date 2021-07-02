Гендиректор АЦБК вошел в состав Комитета РСПП по климатической политике

Генеральный директор Архангельского целлюлозно-бумажного комбината Дмитрий Зылев. Фото: сайт АЦБК

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин утвердил новый состав Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, в который вошел генеральный директор Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК), член Совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Дмитрий Зылев.

Комитет является постояннодействующим рабочим органом РСПП. Его члены обеспечивают выработку единой позиции для представителей бизнес-сообщества – членов РСПП по вопросам климатической политики и углеродного регулирования. В частности, экспертное сообщество занимается определением принципов и механизмов госрегулирования выбросов и поглощения парниковых газов предприятиями в процессе производства, а также вопросами мониторинга ситуации в сфере экологии.

Ожидается, что в июле Комитет РСПП рассмотрит возможности развития взаимодействия с другими странами и иностранным бизнес-сообществом по вопросам формирования международной климатической политики и обсудит возможные мероприятия по адаптации к изменениям климата. Также представители РСПП планируют скорректировать и усовершенствовать национальную климатическую политику в соответствии с международными нормами и стандартами, благодаря использованию современных подходов и технологий.

«Уже сейчас в Европе активно готовятся к переходу на низкоуглеродную экономику, вводится трансграничное углеродное регулирование, и, если российское бизнес-сообщество не начнет готовиться к этому переходу, мы рискуем через некоторое время столкнуться с ограничениями на доступ к зарубежным рынкам. Являясь одним из лидером CDP среди ведущих мировых целлюлозно-бумажных компаний с климатическим рейтингом «А», Архангельский ЦБК может предложить свой успешный кейс в этой области для формирования национальной климатической политики», - отмечает Дмитрий Зылев.

Напомним, ранее ООН признала экологическую программу АЦБК одной из лучших мировых практик по достижению устойчивого развития. Особе внимание международные эксперты уделили стратегии низкоуглеродного развития комбината. В соответствии с этим документом компания берет на себя добровольное обязательство сократить общие прямые и энергетические косвенные выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом до 1,4 млн тонн СО2-экв. в год к 2030 году.

Помимо этого ООН также рекомендовала использовать опыт Архангельского ЦБК в качестве лучшей практики» для поддержки внедрения Центра управления эффективностью.