Бесплатные прививки и запрет подменных номеров: Путин подписал новые законы

2 июля на официальном портале правовой информации выложили новые законы, подписанные Владимиром Путиным. Фото: REUTERS

2 июля на официальном портале правовой информации выложили новые законы, подписанные Владимиром Путиным. Вот главные из них:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕДКОМИССИИ

После стрельбы в казанской гимназии президент поручил ужесточить правила, по которым граждане могут получить разрешение на покупку и хранение оружия. Сегодня как раз и заработал один из законов, выполняющих требование Путина.

Теперь пройти медкомиссию можно только в "медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения". Раньше справки выдавали и частники, но власти посчитали, что коммерческие клиники способны признать годным любого, кто заплатит. В бюджетных учреждениях все должно быть строже.

В остальном ничего не поменялось. Также надо сдать анализ на наркотики, так же надо пройти проверку психиатра и нарколога, так же посетить терапевта и окулиста.

Закон разрешает получить справку по месту пребывания, а не прописки. Такая возможность была и раньше. Главное условие: на медкомиссию надо записаться сильно заранее, чтобы врачи успели сделать запрос в диспансеры по месту прописки и проверить, наблюдался ли там гражданин или нет.

В поправках написано, что перечень заболеваний, при которых «противопоказано» владение оружием, устанавливается правительством. Кабмин такой список принял еще в 2015 году. Вот какие там болезни:

- Органические, включая симптоматические, психические расстройства.

- Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.

- Расстройства настроения (аффективные расстройства).

- Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства.

- Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

- Умственная отсталость.

- Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. .

- Болезни глаза и его придаточного аппарата, сопровождающиеся снижением остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем глазу, или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, или при непереносимости коррекции (очковой, контактной) при двух открытых глазах, а также сопровождающиеся концентрическим сужением поля зрения каждого глаза до 20 градусов и менее.

БЕСПЛАТНЫЕ ПРИВИВКИ

Теперь профилактические прививки можно бесплатно сделать не только в государственных поликлиниках, но и в частных. Это не распространяется на вакцины от коронавируса – закон касается только национального календаря прививок.

В календаре подавляющее большинство прививок делается младенцам и школьникам. С 18 лет бесплатно прививают только против гриппа.

Вакцины за госсчет делают не все частники, а только те, что участвуют в программе обязательного медицинского страхования. Обеспечивать клиники препаратами будут власти.

Поправки в закон Об иммунопрофилактике инфекционных болезней вступают в силу 30 сентября 2021 года – через 90 дней после подписания.

ЗАПРЕТ ПОДМЕННЫХ НОМЕРОВ

В России оказались под запретом звонки и СМС из-за рубежа с подменных номеров. Объясняем, что это значит.

Бывает, что мошенники звонят из других стран с их местных телефонов – при помощи программ-обманок можно сделать так, что у нас входящий номер будет определяться уже как российский. Теперь операторы связи обязаны будут блокировать такие звонки, как только определят подмену номера. Звонить из-за границы с обычного российского номера можно без ограничений.

Еще закон должен помочь силовикам с телефонными террористами. Сколько раз было, что в полицию звонили из Украины, и рассказывали о заминированных школах, вокзалах, домах. Преступники как раз пользовались подменой номеров, чтобы дежурные не могли заподозрить обман.