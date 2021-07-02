Читать Комсомолку можно при нулевом балансе!

Путин подписал закон о бесплатном доступе к социально-значимым ресурсам Фото: REUTERS

2 июля 2021 на официальном портале правовой информации опубликовали подписанные Владимиром Путиным поправки к закону «О связи». Теперь в 46-й статье документа написано, что «операторы связи обязаны без взимания платы оказывать доступ к социально значимым сайтам».

Сайт Комсомольской правды – kp.ru – министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внесло в «перечень отечественных социально значимых ресурсов» еще больше года назад. Это значит, что читать любимые новости и смотреть видео с нашего сайта можно совершенно бесплатно. Даже нулевой баланс не помеха.

В почетной компании с kp.ru оказался портал Госуслуг, сайты Большого театра и Музеев Московского Кремля – полный список можно посмотреть на сайте Минцифры (всего 391 страница). По большей части, там сайты официальных органов, внебюджетных фондов и порталы муниципальных услуг. Есть несколько соцсетей - самые крупные: Вконтакте и Одноклассники. А вот Википедию бесплатной не сделали – она не российская.

Увы, во всей истории со свободным доступом есть один минус – поправки вступают в силу только с 1 декабря 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесплатные прививки и запрет подменных номеров: Путин подписал новые законы

Рассказываем о самом главном (подробнее)