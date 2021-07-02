Помощница высказалась о новом несчастье певицы МакSим

Состояние певицы МакSим по-прежнему остается критическим. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Состояние певицы МакSим по-прежнему остается критическим. Меж тем, пока за здоровье 38-летней артистки борются врачи, стало известно о новом несчастье звезды. Якобы вокалистка не предоставила налоговую декларацию. В итоге банковские счета знаменитости были заблокированы.

Помощница певицы МакSим резко отреагировала на сплетни о блокировке счетов артистки. Она заверила, что информация не соответствует действительности. "Это ложь. Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам", - написала Яна Богушевская в блоге.

Отметим, вокалистка более двух недель находится в больнице. Состояние артистки ухудшается с каждым днем. Она находится в состоянии искусственной комы, подключена к аппарату ЭКМО, но и этот метод лечения не помогает. По некоторым данным, поражение легких составляет более 80 процентов.

Поклонники ежедневно молятся о выздоровлении кумира. Тяжелее всего приходится родным МакSим. В настоящее время ее две дочки - 12-летняя Саша и шестилетняя Маша находятся под присмотром бабушки Светланы Викторовны. К младшей дочери также приходит няня.

Первого ребенка исполнительница родила в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, за которого вышла замуж на Бали в 2008 году. Однако, спустя два года после появления Саши на свет, пара рассталась.

В 2014 году в жизни звезды появился миллиардер Антон Петров. Официально свои отношения они не регистрировали. В октябре того же года певица родила вторую дочь уже будучи одинокой. А ее возлюбленный женился на гимнастке. Марина очень тяжело переживала измену. Не спала ночами, плакала в подушку, но боль держала внутри. "К сожалению, мы не смогли стать семьей, чего скрывать. Жизнь непредсказуема. Любовь проходит. Пусть он будет счастлив", - делилась она.

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