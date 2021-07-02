Дмитрий Песков - Александру Гамову: «Зря вы звонили губернаторам Кожемяко и Цивилеву и мешали им смотреть «Прямую линию» президента».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ...Про «Прямую линию» можно, Дмитрий Сергеевич?

- Да.

- По сути, модератором на этот раз был сам Владимир Мутин. Знаете, возникла такая ситуация, что у нас крыши везде прохудились, стены у школы падают, ржавая вода течет. Не было ни одного, по сути, образцово-показательного объекта. Не кажется ли вам, что может создаться такое впечатление, что у нас все плохо? Может быть, в следующий раз как-то по-другому переформатировать это все?

- Ну, смотрите, очевидно, что - по умолчанию - все должно быть хорошо – школы должны быть современные, дороги должны быть новые, все выплаты должны вовремя доходить до людей, воздух должен быть чистым и прозрачным и так далее.

И это все, по умолчанию, должно быть.

И, конечно же, те, кто обращается на «Прямую линию» президента, они обращаются, в основном и главным образом, для того, чтобы попросить помощи и рассказать о том, что выходит за грани нормы, что - плохо.

И как раз цель «Прямой линии» – определить те места, где какой-то непорядок.

А делать такие выводы о том, что «все плохо», - это неверно, все-таки...

Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии". Фото: REUTERS

Вот вы говорите, школы рушатся. Нет, есть программа по школам. Президент назвал, по-моему, 30 тысяч школ. У нас почти 2 тысячи школ будет построено, выделяются деньги, они уже выделены, заложены в бюджет. Поэтому, мы очень динамично развиваемся, несмотря ни на что.

Но как раз такие мероприятия («Прямая линия». - А.Г.), они призваны выявлять проблемные места и проблемные области.

И обращаются к президенту на таких мероприятиях люди, главным образом, чтобы попросить о помощи.

Есть, действительно, и не то что обращения, а просто пожелания, простые, человеческие – берегите себя, берегите свое здоровье и так далее, спасибо.

Но это же не обращение, это, скорее, такое эмоциональное послание президенту, и поэтому, конечно, вряд ли есть смысл это обсуждать в прямом эфире.

- Еще один вопрос. Пока продолжалась «Прямая линия», мне удалось связаться с Сергеем Цивилевым, кемеровским губернатором, и с Олегом Кожемяко, главой Приморья. И они так откровенно всё рассказали. То есть, еще продолжается «Прямая линия», а уже Сергей Кравцов (министр просвещения) выделил 100 миллионов на школу в Приморье, уже созвонились. До «Прямой линии» собирались крышу починить в детском садике, теперь – капремонт. Ну, и так далее, вы сами знаете, нет необходимости заслушивать доклады Кожемяко и Цивилева. Скажите, почему так Путина все боятся? Почему такой страх, ужас он нагоняет, что все начинают работать, крыши крыть, строить? В ночь архитекторы поехали и так далее...

- Ну, во-первых, наверное, вы зря все-таки мешали губернаторам Цивилеву и Кожемяко смотреть «Прямую линию». Лучше бы вы дождались окончания мероприятия. Это первое.

Второе. Вы совершенно правы, действительно, зачастую вопрос доходит до президента, и сразу начинаются эффективные действия.

Как раз цель таких мероприятий – сделать так, чтобы эффективные действия начинались по умолчанию, на автомате, чтобы эти эффективные действия, действительно, возникали по мере возникновения проблемы, и чтобы граждане имели постоянный прямой контакт со своими губернаторами.

Вы знаете, что очень много, на самом деле, глав регионов уже, так или иначе, наладили механизмы прямого общения с гражданами. Их много, действительно, таких губерний у нас.

Думаю, что после ответа на соответствующий вопрос президента на этот раз по прямой связи, о том, что это чрезвычайно и востребовано, я думаю, что количество этих губернаторов только увеличится.

- Я учту ваше замечание, не буду мешать… Как сам президент оценил то, что было в течение четырех часов?

- Президент оценил весьма и весьма положительно.

А, главное, что он уже отдал все необходимые распоряжения, сейчас готовится перечень поручений.

Не дожидаясь этого перечня, как вы правильно сказали, многие главы регионов, ведомства достаточно оперативно стали разбираться с проблемами. Очень много из правительства и губернаторы звонили, просили поделиться массивом вопросов граждан. То есть этот массив будет отправлен в правительство и в регионы, и работа будет дальше продолжаться на персональной основе.

Ну и, конечно же, еще в силу своих возможностей и Общероссийский народный фронт (ОНФ) тоже будет, что называется, каждый звонок, каждое обращение обрабатывать. На это уйдет время, это нельзя сделать в одночасье, но, тем не менее, исчерпывающая работа будет проводиться.

- Спасибо огромное.

- Пожалуйста.