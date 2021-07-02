Одноклассники запустили сервис рекомендаций бизнес-профилей

Клиенты малого и среднего бизнеса смогут в один клик оставить рекомендацию о предпринимателях, специалистах или компаниях. Бизнесы получат подтверждение своей успешной работы в виде счетчика рекомендаций в профиле.

С помощью кнопки «Рекомендовать» на странице бизнес-профиля теперь можно легко поделиться личным отзывом и посоветовать друзьям любимую кофейню или салон красоты, опытного фотографа или профессионального косметолога. Рекомендация будет отображаться на странице бизнес-профиля, а текст отзыва — в ленте пользователя и его друзей. Таким образом друзья клиентов компаний смогут узнать о проверенных специалистах и бизнесах с качественными товарами и услугами.

Новый сервис — очередной шаг в развитии платформы для малого и среднего бизнеса в ОК и ее интеграции с ключевыми социальными механиками. Теперь предприниматели, которые ведут бизнес-профиль в ОК, смогут привлечь аудиторию не только с помощью рекламы, но и по рекомендациям от своих клиентов. Так, по данным онлайн исследования Nielsen, при покупке товаров люди больше всего доверяют рекомендациям друзей и близких (83%).

Сервис работает на всех платформах: оставить рекомендацию можно и с компьютера, и с мобильного в приложениях ОК на iOS и Android. В будущем сервис рекомендаций будет также доступен группам в ОК.

Выручка ОК от продвижения малого и среднего бизнеса в 2020 году выросла в два раза. Предприниматели в соцсети могут продвигать свой бизнес с помощью рекламного кабинета, презентовать покупателям товары и услуги в специальном каталоге в своем профиле или группе, пользоваться разнообразными инструментами ОК для взаимодействия с клиентами в «Кабинете бизнеса»: видеозвонками, трансляциями, сообщениями.