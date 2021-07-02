«Россия для Казахстана – партнёр номер один в экономике и в политике»

Фото с сайта www.kremlin.ru

Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась после того, как российский лидер завершил многочасовую «Прямую линию» с гражданами страны. Личной встрече двух политиков предшествовал телефонный разговор накануне.

«Хорошие перспективы дальнейшего развития»

Как рассказал советник – пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Айдос Укибай переговоры Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным продолжались несколько часов и были весьма продуктивны.

«Стороны обсудили перспективы развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, а также обменялись мнением касательно актуальных вопросов обеспечения региональной безопасности. В частности, в контексте последней темы было обсуждено обострение ситуации на границе Афганистана с центральноазиатскими государствами. Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан выразил обеспокоенность в связи с ростом напряжённости в регионе», – сообщил Айдос Укибай.

Принимая основателя современного независимого Казахстана, Владимир Путин отметил, что между Российской Федерацией и Республикой Казахстан сложился прочный стратегический альянс. «У нас продолжается политический диалог, мы регулярно встречаемся с президентом Токаевым, у нас ритмично работают правительства», – сказал Путин.

Он также указал на положительную динамику развития двусторонних связей несмотря на негативное влияние последствий пандемии коронавируса. «С вашей лёгкой руки динамика российско-казахстанских отношений даёт нам возможность смотреть уверенно в будущее. Несмотря на то, что пандемия повлияла на сокращение товарооборота на 4 или 5 процентов, уже за первое полугодие этого года мы наблюдаем рост почти под 20 процентов. Это хороший показатель того, что у нас не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом», – считает российский президент.

Фото с сайта www.kremlin.ru

Он отметил, что прошлогодний товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти 20 млрд долларов. «В общем и целом, мне кажется, что это очень хорошие показатели, и у нас есть хорошие перспективы дальнейшего развития. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать!», – сказал Владимир Путин.

Наблюдатели отмечают, что визит Нурсултана Назарбаева в Москву состоялся всего через сутки после поездки в Казахстан председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. По мнению доктора политических наук, заведующей сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дины Малышевой, оба визита в совокупности говорят о геополитической важности сохранения стабильных российско-казахстанских отношений.

«Пример межгосударственных отношений»

«Надо признать, что контакты Нурсултана Назарбаева с российским руководством – это тот фундамент российско-казахстанских отношений, который всегда обеспечивал предсказуемость, прагматизм, умение договариваться и находить компромиссы по самым сложным вопросам. И с этой точки зрения этот визит – подтверждение стратегического курса Казахстана на сотрудничество с Россией», – уверен старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Станислав Притчин.

А тот факт, что Нурсултана Назарбаева принимал российский президент, ещё раз подчёркивает личный вклад первого лидера независимого Казахстана в развитие союзнических партнёрских отношений с Россией, равно как и на то, что в этих отношениях Назарбаев остаётся важной политической фигурой. В беседе с Владимиром Путиным Нурсултан Назарбаев отметил, что история отношений Казахстана и России «стабильна и является примером межгосударственных отношений». «Я продолжаю придерживаться этой линии», – заявил Первый Президент Республики Казахстан.

Назарбаев так же выразил России благодарность за оказанную Казахстану поддержку в период пандемии, отметив эффективность сотрудничества в рамках производства российской вакцины на Карагандинском фармацевтическом заводе. Он поблагодарил Путина за дружбу, подчеркнув, что в его годы ценности уже не меняются (6 июля Н.А.Назарбаеву исполнится 81 год – Ред.). «Все эти годы мы с вами вместе работаем, больше 20 лет, тесно. Межгосударственные отношения сложились. Россия для Казахстана – партнёр номер один в экономике и в политике. Я всегда говорю: у нас примерные отношения. С вашей подачи я стал почётным председателем Евразийского союза».

Фото с сайта www.kremlin.ru

Нурсултан Назарбаев рассказал Владимиру Путину о том, что в лечении от коронавируса ему помогли российские врачи. «Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии. Никогда не забуду то, что когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающим в моём излечении. Это не забывается», – сказал казахстанский политический лидер. «Я очень вам благодарен. Желаю всего самого доброго. Успеха России и вам», – заключил Первый Президент Республики Казахстан.

Интересно, что ещё одним из обсуждаемых вопросов в рамках рабочей поездки Нурсултана Назарбаева в Российскую Федерацию стала тема поиска и возвращения в Казахстан священного артефакта казахского народа – останков хана Кенесары.

«В ходе переговоров Нурсултан Абишевич попросил президента России оказать содействие в этом процессе. Елбасы (лидер нации – прим. ред.) особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович Путин заверил Первого Президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь. По словам Путина, артефакт будет найден и возвращён народу Казахстана», – рассказал пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Айдос Укибай.