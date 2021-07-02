В Москве девушку не пустили в ресторан даже с QR-кодом

Взяв кофе на вынос, обладательница кода вместо головы включила музыку и стала танцевать прямо на тротуаре

Кому ковид, а кому лишь бы хиханьки да хаханьки: в Москве девушка в красных туфлях и с огромным QR-кодом на голове пыталась проникнуть в ресторан в районе Патриарших прудов. Разумеется, дальше порога ее не пустили. Девушка пыталась качать права: QR-код нужен? Так вот же он! Но работники заведения были непреклонны: электронный сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавирусной болезни, все-таки выглядит иначе. Взяв кофе на вынос, обладательница кода вместо головы включила музыку и стала танцевать прямо на тротуаре.

Прохожие остановились посмотреть на диво дивное и стали пытаться отсканировать мобильным телефоном плюшевую голову веселой девицы. Так выяснилось, что в коде зашифрована ссылка на сайт молодого телеканала «Суббота!» с анонсом американского комедийно-драматического сериала «Отчаянные домохозяйки» о буднях нескольких семей, проживающих на улице Вистерия-лейн в пригороде мегаполиса. Сериал шел восемь сезонов с 2004-го по 2012 год, его полюбили по всему миру. Видимо, на канале «Суббота!» решили, что выросло поколение, незнакомое с этим шедевром, и решили порадовать молодую аудиторию.

Напомним, в столице посещение кафе и ресторанов с 24 июня 2021 возможно только при наличии электронного сертификата с QR-кодом, подтверждающего факт вакцинации либо перенесение коронавирусной болезни и наличие антител, либо при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста. Без этих документов можно посещать открытые веранды заведений, но только до 12 июля 2021.

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