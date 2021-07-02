«Единая Россия» направит в Правительство предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации

Академик РАН, основатель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Фото: Алена Бжахова

Известные ученые, врачи, руководители медицинских учреждений – признанные эксперты в области здравоохранения обсудили развитие программы постковидной реабилитации. Создать такую программу на XX съезде «Единой России» поручил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что на систему восстановления переболевших коронавирусом людей государство выделит 100 миллиардов рублей. Дискуссия экспертов прошла 2 июля на площадке «Единой России». Предложения участников круглого стола единороссы направят в Правительство РФ, и они будут учтены при составлении проекта программы.

То, что реабилитация пациентов становится особенной важной сейчас, во время пандемии коронавируса, подчеркнул главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

- Президент объявил о создании программы реабилитации, на нее будет выделено 100 миллиардов рублей, поэтому нужно сформулировать техническое задание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства, - рассказал Денис Проценко. - Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования.

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев считает, что услуги реабилитации необходимо включить в систему обязательного медицинского страхования. Он также отметил, что в России не до конца отработана подготовка кадров в сфере реабилитации. По словам доктора Румянцева, имеются проблемы с утверждением паспорта специалиста-реабилитолога и его определением в Министерстве труда. Кроме того, необходимо внести коррективы в законы, действующие в сфере реабилитации: они не соответствуют ее новым задачам.

- В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной, - убежден Александр Румянцев.

По мнению директора «Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» Ирэны Погонченковой, важно избавить врачей от роста бумажной бюрократической нагрузки. Особенно это актуально сейчас, во время пандемии, когда медики и так завалены работой. Для этого в период разработки программы реабилитации необходимо сразу предусмотреть цифровизацию оформления большинства услуг.

- Вопрос цифровизации должен быть поставлен в первую очередь для медицины, а уже по завершению можно проводить проактивную работу по информированию наших граждан, - подчеркнула Ирэна Погонченкова.

Чтобы создать эффективную систему реабилитации, придется решать проблемы с инфраструктурой, считает главврач городской клинической больницы № 52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко. По ее словам, в России сейчас отсутствуют центры второго этапа реабилитации. На этом этапе пациенты должны долечиваться после перенесенных заболеваний. Первый же этап восстановления необходимо начинать уже в больнице.

- Неважно, это многопрофильный стационар или это специализированное учреждение — междисциплинарная команда должна принимать в этом участие, начиная с первых дней пребывания пациента со своим диагнозом, - подчеркнула Марьяна Лысенко.

При переводе пациента на второй этап реабилитации важно учитывать его мнение, однако заниматься маршрутизацией должны врачи.

- Третий этап идеологически должен быть сочленен в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе, по хроническим случаям и стойко утраченным функциям, - отметила Марьяна Лысенко.

На третьем этапе реабилитации врачам и пациентам может помочь телемедецина, которая активно развивается во время пандемии COVID-19. Особенно это актуально для жителей отдаленных населенных пунктов. Телемедецина поможет им постоянно находиться под наблюдением специалистов, считает доктор медицинских наук, первый зампредседателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов. Он привел в пример опыт нескольких регионов России, где ввели так называемые «Чемоданы здоровья». Такие чемоданчики оснащены пульсоксиметром, тонометром, холтером и глюкометром.

- Всё это через сим-карту связывается непосредственно со смартфоном лечащего врача, - рассказал Дмитрий Хубезов. - Такие чемоданы могут использоваться на третьей стадии реабилитации, в том числе у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Все данные передаются онлайн. Это важно для сельской местности, где вопрос стоит особенно остро.

Технологии стремительно развиваются, и сегодня эти приборы могут уместиться, по сути, в один электронный браслет, отметил эксперт.

Завершая беседу, заместитель главы Минздрава Евгений Камкин заверил, что предложения экспертного сообщества будут учтены при составлении программы реабилитации.

- Нам бы хотелось, чтобы сейчас мы вместе с вами, с профессиональным сообществом при доработке этой программы учли все ваши предложения и замечания, которые звучали в ходе сегодняшней дискуссии, - подчеркнул Евгений Камкин. - Надеемся, эти замечания позволят сделать ту совершенную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать вместе с вами, соответственно до 2026 года.