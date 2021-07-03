Очнулась – гипс: Кристина Асмус напугала подписчиков снимком из больницы

Кристина Асмус. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус напугала подписчиков снимком из больницы: на фото актриса сидит на кушетке в больничной палате в окружении капельниц. На левой ноге у нее красуется гипс, рядом - костыли.

- Пятница, - коротко и таинственно подписала снимок Асмус.

Подписчики в комментариях строят догадки, что случилось со звездой фильма «Текст», и желают ей скорейшего выздоровления. «Кристина, очень сочувствую вам. Понимаю, насколько это серьезно»; «Это же съемка? Не по-настоящему?»; «Это кино или реалии?»; «Производственная травма или бытовая? По-любому, здоровья вам», «До свадьбы заживет», - пишут фолловеры в комментариях.

Актриса напугала подписчиков снимком из больницы. Фото: Инстаграм.

Неизвестно, кто сфотографировал Кристину в больничной палате. Возможно, это был кто-то из друзей или родственников, а возможно – любимый мужчина Асмус. Недавно Кристина заявила, что давно не одинока. До сих пор артистка не торопилась делиться с публикой своими сердечными тайнами, хотя ей то и дело приписывали романы то с одним, то с другим актером. И вот теперь Кристина сама объявила поклонникам: она больше не одна, в ее жизни есть любимый мужчина.

- Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке, - написала Кристина в Инстаграме. - Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилёвым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнёрами по театру и съёмочным площадкам. Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы.

Тем не менее, актриса все же решила признаться, что ее сердце не свободно. Правда, имени своего нового избранника она так и не назвала.

- Да, у меня есть отношения и не один год уже, - объявила Асмус. - Но пресса ни разу не выиграла в угадайку.

"Если не один год уже, значит отношения начались при живом муже", - тут же смекнули подписчики. И справедливо предположили, что именно этот роман и мог стать причиной развода.

Напомним, о своем расставании Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в Инстаграме в июне 2020 года. Суд развел шоумена и звезду фильма «Текст» в октябре того же года. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. И даже когда супруги разъехались, Гарик арендовал дом по соседству со своим особняком, который он оставил Кристине и Насте.