Израильтяне протестуют против запрета на поездки в Россию

Поводом для несанкционированного митинга стал запрет на вылет в Россию Фото: REUTERS

Группа русскоязычных израильтян собралась устроить акцию протеста на въезде в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Поводом для несанкционированного митинга стал запрет на вылет в Россию.

Ранее стало известно, что власти Израиля сняли с нескольких авиарейсов обладателей двойного гражданства, которые собирались вылететь в Россию, не имея при этом специальных разрешительных документов.

Согласно постановлению израильского минздрава, выезд граждан страны в государства из «красного списка» (с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией) возможен ишь после получения соответствующего разрешения.

Кроме того, около 40 граждан Израиля, вернувшихся из России, были задержаны полицией и оштрафованы на сумму 5 тысяч шекелей каждый (порядка 42 тысяч рублей) за совершение поездки без разрешения от специально созданной комиссии.

Известно, что в протестной акции уже собрались принять участие несколько десятков человек и их количество увеличивается, а координация действий протестующих ведется через Telegram-канал.

По словам жителей Израиля, получивших отказ в посещении родителей или детей, находящихся в России, никакой «спецкомиссии», выдающей разрешения, не существует вовсе, а все общение с ней сводится к получению стандартной отписки от бота, созданного Минздравом, сообщило издание Israelinfo.