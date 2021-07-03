Стелла Маккартни призвала не носить одежду из натурального меха и кожи

Стелла Маккартни, побывав на саммите G7, вновь взялась пропагандировать экологичное отношение к жизни Фото: REUTERS

Британский дизайнер Стелла Маккартни, побывав на саммите G7, вновь взялась пропагандировать экологичное отношение к жизни и, в частности, к моде.

Во время своего выступления на Большой семерке она достала из сумочки купальник, сшитый из рыболовных сетей, и заявила, что к тому, что нас окружает, нужно относиться уважительно и не забывать, что отходы можно перерабатывать.

Дочь известного музыканта, участник группы «Битлз» Пола Маккартни с 13 лет увлекается созданием одежды. В подростковом возрасте она сшила свой первый жакет, а в 16 лет стала стажером у кутюрье Кристиана Лакруа.

Её дипломную коллекцию на выпускном шоу в 1995 году бесплатно демонстрировали подруги и супермодели Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.

Сейчас британский дизайнер сотрудничает с самыми известными домами мод и параллельно сотрудничает с брендами сегмента масс-маркет, сообщает franceinfo.

Стелла не использует в своих коллекциях натуральные мех и кожу. И призывает всех носить одежду из экологичных материалов, внося тем самым вклад в защиту окружающей среды.

- Если бы сумочка Falabella, разошедшаяся миллионным тиражом, не была веганской, для ее производства пришлось бы использовать шкуры 400 000 коров, - разъясняет Стелла. - Покупайте меньше, покупайте лучше и используйте дольше.

По данным неправительственной организации «Гуманное общество», 96 миллионов меховых животных ежегодно забивают на зверофермах, 150 миллионов деревьев вырубают для производства вискозы. Все это используется затем для производства одежды, обуви и аксессуаров.

- Пожалуйста, только вдумайтесь в эти цифры, - просит Стелла Маккартни. – Человек может запросто обойтись без натуральных мехов и кожи, есть отличные переработанные и органические материалы, которые по своим качествам не уступают натуральным.