Поменялись судьбами: В США сестры-близнецы стали звездами, после того, как одна пыталась убить другую

Сбежав из тюрьмы, Джин задумала осуществить план мести Фото: REUTERS

Звонок в службу спасения американского города Ирвин поступил ровно в тот момент, когда на дежурство заступила новая смена полицейских.

Девушка, звонившая в три часа ночи, с ужасом сообщила диспетчеру, что в ее квартире находятся двое вооруженных людей. И их первой жертвой стала ее соседка - нападавшие связали ее пластиковым шпагатом и обмотали скотчем.

Звонившую в тот момент неизвестные еще не обнаружили, поэтому девушка даже не представляла, чего они хотят: только ограбить или еще и убить, сообщает courthousenews.com.

В 90-е годы Ирвин - спокойный и тихий город, в котором жили, в основном, молодежь, студенты, а также выходцы из Азии. Для этого места нападения, да и вообще преступления, были редкостью.

Полицейские, прибывшие на место, ужаснулись, обнаружив двух американок корейского происхождения, обмотанных изолентой, лежащих на полу. Девушки были напуганы. В тот момент офицеры не догадывались, что помогая этим несчастным, они помогают преступникам.

МЕЧТЫ О МЕСТИ

Когда Джин Хань сбежала из тюрьмы, она мечтала о мести. Во время 6-месячного тюремного заключения 22-летней девушке разрешили на небольшое время покинуть камеру. Оказавшись на свободе, Джин просто решила не возвращаться обратно в тюрьму. Она поймала попутку и отправилась в Калифорнию, где укрылась у двух местных жительниц, державших притон.

На следующий день Джин позвонила своей сестре-близнецу Санни, сказав, что хочет забрать кое-какие вещи, которые она оставила у нее перед арестом.

«Я выбросила все твои вещи, не хочу тебя знать. Не звони мне больше!» - заявила Санни. Для Джин это стало ударом.

В тюрьме сокамерники привыкли к одержимости Джин своей сестрой. Но простить столь резкий ответ от близкого человека девушка не могла - ее охватила ненависть. Она решила расправиться с сестрой-близняшкой.

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ

Для всех сестры Хань были неразлучными близнецами, поэтому многие были шокированы тем, что Джин решила свести счеты с сестрой, которая добилась больших успехов.

В детстве Джин носила короткую стрижку и челку, в то время как Санни ходила с длинными волосами. Санни казалась беззаботной, а Джин - более собранной.

Близнецы росли вместе с матерью сначала в Южной Корее, а затем перебрались в США, в Калифорнию. Вспоминать об отце дочерей мать не спешила, оказавшись в эмиграции, она погрузилась в рефлексию, ее одолели психические расстройства.

Несмотря на внешнее сходство, сестры были очень разными, поэтому часто ссорились и дрались. Однажды Санни даже ударила Джин ножом в ногу.

После окончания школы Санни получила стипендию в университете, а Джин даже не смогла поступить в колледж, поэтому решила пойти служить в армию.

Уже через месяц Джин поняла, что этого не стоило делать, армейские требования были для нее непосильными.

Девушка чувствовала себя неудачницей по сравнению с сестрой. Чтобы сбежать из армии, она объявила себя лесбиянкой. Но офицеры заподозрили обман и пригрозили отправить Джин под трибунал.

Санни тем временем каталась на арендованном BMW, носила дизайнерскую одежду, встречалась с парнем, ее окружали друзья - казалось, жизнь девушки удалась.

Я ТЕБЯ ВЫГОНЮ

Уйдя из армии, Джин пыталась найти свое место в жизни. Она устроилась на работу в казино, где день за днем стала проигрывать весь свой суточный заработок. Затем она проиграла 40 тысяч долларов, которые получила от родни и друзей. Все это сопровождалось длительными запоями. Однажды Джин украла у своего дяди 10 тысяч долларов. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Джин арестовали и приговорили к 10 дням заключения и трем годам условно. Когда она оказалась на свободе, то обратилась за помощью к сестре. Санни предложила ей переехать к ней. Близнецы воссоединились и даже смогли найти общий язык.

Но счастье длилось недолго. Сестры стали ссориться. Однажды, после очередной драки, Санни вызвала полицию. Но вместо того, чтобы арестовать Джин, офицеры задержали… Санни! Оказалось, у нее был неоплаченный штраф. Девушка была отправлена в тюрьму.

«Как только я вернусь, я тебя выгоню», - предупредила она Джин. Сестра испугалась, ей некуда было идти. Тогда она решила забрать все кредитки сестры, ее паспорт и ключи от машины.

Выйдя из тюрьмы, Санни обнаружила, что сестрица присвоила себе ее личность и неплохо провела время. Девушка выдвинула против близняшки обвинения. Джин отправили в тюрьму на полгода.

КРАЖА ЛИЧНОСТИ

Сбежав из тюрьмы, Джин задумала осуществить план мести. Договорившись с местной шпаной, она отправилась вместе с двумя подростками, Арчи и Йоши, в гости к сестре, чтобы забрать свои вещи. Им она пообещала по 100 долларов.

В магазине они купили скотч, пластиковый шпагат, перчатки.

- Вы готовы убить мою сестру? - спросила подростков Джин. Она была настроена решительно. Те испугано переглянулись, к такому они не были готовы.

Когда парни постучали в дверь, им открыла соседка Санни, Хелен. Воспользовавшись заминкой, Арчи и Йоши ворвались внутрь. Угрожая пистолетом, они связали девушку. В тот момент Санни была в душе, но услышав шум, быстро вышла и позвонила в службу спасения. Но убежать она не успела, в комнату ворвались подростки и связали ее.

Все это время Джин ждала своих подельников снаружи. Наконец появился Йоши и объявил, что девушки обезврежены, и она может заходить, но в этот миг подъехала полиция.

- Что случилось офицеры? - поинтересовалась Джин, представившись именем Санни.

МИНУТА СЛАВЫ

Тем временем Арчи прихватил пейджер и 60 долларов. Перед самым побегом он успел развязать Хелен и Санни, велев говорить полиции, что нападение было шуткой. Но парню не удалось сбежать, его остановили копы.

Джин решила еще раз заглянуть в квартиру к сестре. Удостоверившись у полиции, что все хорошо, оно спокойно вышла из дома, села в авто и поехала в сторону границы с Мексикой. По пути она зашла в банк и по паспорту Санни сняла с ее счета 5 тысяч долларов, затем заложила в ломбарде золотые украшения и взяла в аренду новую машину.

Джин совершила ошибку, когда решила сдать арендованный ранее «Мустанг», на котором она приезжала к дому сестры. В пункте проката ее и задержала полиция.

В мае 1998 года суд приговорил Джин к 26 годам заключения. Корейская диаспора в США поддержала соотечественницу, критикуя слишком строгий приговор. А ее сестра Санни стала на время телезвездой. Ее часто приглашала на телешоу, где она рассказывала подробности их жизни с Джин.

БОЛЕЗНЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

Специалисты, которые работали с Джин в тюрьме, пришли к выводу, что причиной ее болезненной ревности к сестре стал тот факт, что до трех лет близнецы были разделены: Джин жила с отцом, а Санни с матерью. Это разделение стало для них травмирующим. А когда один из близнецов начинает ненавидеть другого, то причиной агрессии может быть скрытая ненависть и желание причинить вред будто бы самому себе.

Перед тем, как свидетельствовать в суде против сестры, Санни хотела отказаться от своих показаний. Затем ее жизнь пошла под откос и как-то ее задержали за занятие проституцией.

Джин, находясь в заключении, работала над получением ученой степени по поведенческой психологии. В 2017 году она вышла на свободу условно-досрочно и стала заботиться о престарелой матери, которая страдала от алкоголизма и лудомании.

Джин получила еще один диплом, инженера, нашла высокооплачиваемую работу. А Санни продолжала деградировать. В феврале 2020 года полиция снова арестовала ее. Мать и сестра даже не пытались связаться с ней и больше не искали ее.

Когда мать близняшек спрашивают, знает ли она что-то о некогда успешной дочери, та отвечает: «Думаю, она мертва».