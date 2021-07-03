В Беларуси выпускницу юрфака БГУ приговорили к 15 суткам ареста за выступление в белом платье с красным поясом

Студентка Екатерина Винникова во время вручения диплома

Вчера, 2 июля 2021, в Минске прошёл суд над выпускницей Белорусского государственного университета Екатериной Винниковой. 29 июня 2021 она во время торжественного вручения дипломов вышла на сцену в белом платье с красным поясом и поблагодарила со сцены юриста, одного из членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Максима Знака, а также уволенных из университета преподавателей. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда-Беларусь".

1 июля 2021 Екатерину задержали и доставили в Ленинский РУВД, провели обыск в общежитии. На неё составили протокол по первой части 24.23 статьи за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Екатерину приговорили к 15 суткам административного ареста.

Судья Марина Климчук заявила при рассмотрении дела, что Екатерина "провела пикетирование путем выражения общественно-политических взглядов, выступала на сцене против преследования юристов". Екатерина не признала свою вину и отметила, что выступала, как краснодипломница, с благодарностью преподавателям, а юриста Максима Знака упомянула в речи один раз и не высказывала в выступлении свою политическую позицию.

На суде также выступили преподаватели и студенты БГУ. Они отзывались о Винниковой только положительно и подтвердили, что она упомянула Знака один раз.

В рапорте сотрудника милиции сказано, что он нашёл в интернете запись, на которой Екатерина в белом платье с красным поясом благодарит со сцены Максима Знака и этим "нарушает правила проведения массовых мероприятий". Адвокат просил приобщить к делу фото двух каталогов одежды, в которых представлены такие же, как у Екатерины, платья, однако судья Климчук это ходатайство отклонила.