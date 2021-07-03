Биньямин Нетаньяху оказался в центре нового скандала

Сам бывший премьер обвинения категорически отрицает Фото: REUTERS

Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в центре коррупционного скандала: политика подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств.

Журналисты выяснили, что джакузи на вилле, принадлежащей Нетаньяху, была установлена за счет средств, которые выделялись на повышение безопасности жилища премьера, сообщает jpost.

Согласно имеющейся информации, расследование проводит отдел по борьбе с мошенничеством, по требованию юридического советника правительства Израиля, бывшего главного военного прокурора Авихая Мандельблита.

Следователи подозревают, что Нетаньяху потратил 50 тысяч шекелей (свыше 1,1 миллиона рублей) выделенных государством на обеспечение повышенных мер безопасности, на установку джакузи на своей вилле в Кейсарии.

Сам бывший премьер обвинения категорически отрицает и даже не намекает, а прямо говорит о том, что подобная возня вокруг его персоны призвана отвлечь внимание от расходования бюджетных средств новыми членами правительства страны.

– Никогда с тех пор, как около 20 лет назад чета Нетаньяху приобрела свой дом в Кейсарии, в нем не было джакузи. Разумеется, государство не могло вложить ни одной копейки в то, чего нет. Все это ложь от начала и до конца. И не предназначена ли эта ложь для того, чтобы отвлечь внимание от того, сколько бюджетных денег тратится сейчас на обеспечение безопасности проживающих в своих частных домах Беннета, Ганца и Лапида (выигравших последние выборы – Ред.)? Ибо это намного больше, чем суммы, затраченные на обеспечение безопасности моего дома в Кейсарии в те дни, когда я был премьер-министром.

Адвокат семьи Нетаньяху заявил, что в скором времени подаст иск против сотрудников СМИ, опубликовавших историю про джакузи.