Народный артист России Алексей Гуськов: «Я привился одноразовой китайской вакциной, «Спутник» сделать не успел»

Актер Алексей Гуськов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда сериала «Граница.Таежный роман», фильмов «Мусорщик», «Классик» и многих других Алексей Гуськов дает интервью нечасто. Но для ютуб-блога «Антонимы» 63-летний актер Театра Вахтангова сделал исключение и подробно рассказал, что влюблен в манеру чтения стихов Сашей Петровым, не может поехать на могилу к отцу на Украину и

ПРО ДЕТЕЙ

«Как вот семью образовывать? Мы поднимались и летели в Рим. Одному было 12 (Владимир), другому 7 (Димитрий). Собирали деньги, копили, мотались по всем музеям. И я был счастлив, потому что каждый раз они хотели пиццу, а я их в музей. Также мы ездили на Новый год в Париж, когда они еще были маленькими. И когда старший, оканчивая институт, внесся в дом и спросил «Где у нас лежит подборка Лувра и Уфицци?», я был счастлив. И спросил: «Зачем тебе?». А он ответил: «Я это видел! Я это видел сам! Я сдаю ИЗО и сейчас пойду и объясню им это»

ПРО ПУТИНА

«После съемок в Испании ко мне подходит местный и спрашивает: «Ты русский?». Я говорю: «Да». Он говорит: «Путин?». Я отвечаю: «Путин». Тогда он оглянулся по сторонам и продолжает: «Fuck Biden». Я говорю: «Еще пять дней и — да!». Почему так? Он сильный лидер. Я ведь много езжу по Европе. И видел, как во время выборов в Италии все было увешано портретами Путина. Когда увидел, даже не понял, что это такое. А там написано: «Я как Путин», и наш президент в пилотке ВМФ России. Как я отношусь к нему? Я вижу, какие изменения происходят в стране. Вот приехал в Ульяновск и увидел новые мосты, потрясающие набережные и так далее. Тоже самое во Владивостоке, где с 2015 года начали проводить Восточный экономический форум. Это сильный импульс».

ПРО ВАКЦИНАЦИЮ

«Я полгода провел вне страны — на съемках европейского сериала Totems и общался с представителями Франции, Германии, Италии, где были выпущены всевозможные вакцины. И мы общались совершенно нормально. Ничего [из того, что распространяют антипрививочники] нам не мешало. Я, привитый одноразовой китайской вакциной [Sinopharm], которая проходит сертификацию в России, был с ними на равных. Просто я не успел привиться «Спутником V». Антитела по белку S-100 стремятся к показателю 200. Но делать вторую прививку мне пока не разрешили. Я писал об этом на Госуслуги»

ПРО ЕЛЕНУ ПРОКЛОВУ И #METOO

«Зря. Зачем? Проклова всегда была очень красивой женщиной, дай Бог ей оставаться такой. Но зачем вспоминать, что было с Олегом Павловичем. Я не присутствовал, но если и было — ей это только в плюс. Потому что если женщина не захочет, ничего не произойдет. И я сейчас не про насилие. Я как папа дочери и дедушка двух внучек понимаю, что может быть тысяча вводных обстоятельств. Каждый случай надо смотреть отдельно. Если бы внучка мне рассказала о подобном, я бы переговорил с ней»

ПРО КРЫМ И УКРАИНУ

«В Киеве я жил на улице Ушинского, учился в 69 школе. Мой отец погиб на границе с Польшей, в Киевском военном округе. Так мы оказались на Украине, там я провел 10 лет. Очень люблю Киев — первый раз поцеловался там, окончил школу и так далее. Но теперь въехать туда не могу. Я подписал признание Крыма, и не мог его не подписать. Я до сих пор так считаю [Крым — наш]. Теперь я не могу приехать даже на могилу отца. Маму не смог привезти до того, как она стала болеть. И это ужасно. То, что они делают (CБУ) не по-людски»

ПРО САШУ ПЕТРОВА

«Очень талантливый человек. Мне нравится этот актер. И он выступает не в одном амплуа. Очень подвижная психика. Особая фигура их поколения. Обожаю, как он читает стихи. Плачет или нет — это его подставили. Там было огромное пространство и не все видели его так, как показали камеры. У него удивительная природа: каждый раз что-то пытается с собой сделать. Но у успеха есть цена: нелюбовь и потеря некоего круга друзей. Дай бог ему толстой кожи, чтобы это пережить»