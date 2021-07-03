На съемках драмы «Нюрнберг» на Мосфильме одного из работников декорациями завалило насмерть

Фильм «Нюрнберг» снимает режиссер Николай Лебедев Фото: Кадр видео

Оглядываясь на Голливуд, российские продюсеры все чаще запускают мощные, масштабные и эпичные проекты: «Землетрясение», «Притяжение», «Экипаж» и другие.

Очередным фильмом с замахом на американские аттракционы стал «Нюрнберг» Николая Лебедева (бюджет более 1 миллиона долларов) — историческая драма про всем известный Нюрнбергский процесс, ради которой на Мосфильме зачем-то выстроили гигантскую и правдоподобную декорацию: зал, аналогичный тому, где судили главных нацистских преступников. Картина международная — создается Россией, Великобританией, Германией и Чехией. В главных ролях множество звезд в диапазоне от Сергея Безрукова и Евгения Миронова до Игоря Петренко и Алексея Бардукова.

Вот эта самая декорация и стала последней в жизни одного из специалистов съемочной площадки. 31 мая из-за ненадежного крепления некоторые детали конструкции обрушились прямо на 55-летнего монтажника Евгения Степанова. Мужчина выжил, но с множественными и серьезнейшими травмами был экстренно доставлен в больницу.

Врачи констатировали переломы, разрывы и ушибы внутренних органов. Выжить с такими повреждениями Евгению не удалось. Через три дня он скончался.

Несмотря на то, что пресс-служба проекта поспешила опровергнуть трагическое ЧП, на сайте московского управления СК РФ сообщается, что следователи разбираются в обстоятельствах гибели рабочего на киносъемочной площадке на западе Москвы. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.