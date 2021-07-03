Сказка о Колобке-антипрививочнике, его врагах и мышонке

Прививка нужна и сказочным героям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стояла миска на крылечке, стакан муки, кефир и соль.

Дед втихаря лежал на печке и пил домашний алкоголь.

Внутри горнила меж заслонок, щекой прижавшись к топору, на головне сидел мышонок и грыз древесную кору.

В эфире Первого канала по телеблюдцу шёл футбол - Россия снова матч сливала и потому старик был зол.

Щемило глотку от изжоги и донимало комарьё.

А тут и бабка на пороге (какая сказка без неё).

- Не притомился на лежанке? А ну, топи, давай-ка, печь, сегодня вместо запеканки я колобок хочу испечь.

Старик, держась за поясницу, пробормотал в усы:

- Ого...

(Мышонок шмыг под половицу - и будто не было его).

А дед, спустившись, в одеяле покорно сел на табурет - и тут дровишки застреляли, и зарумянился обед.

И только бабка от макушки чуть-чуть решила отщипнуть, раздался крик такой в избушке, ни сесть, ни встать, ни продохнуть.

- Скоты! Подонки! Хлебоеды! Убрали руки, вашу мать!

Тут Колобок напялил кеды и вознамерился бежать, но бабка дверь собой прикрыла (она была весьма крепка). А хитрый дед подкрался с тыла и заграбастал Колобка.

- Внучок, прости... Как говорится... Нам будет весело втроём. Вот отведу тебя привиться и, обещаю, заживём.

Схватив дедулю за загривок, кусок батона заорал:

- Я враг сомнительных прививок! К тому же ультралиберал. Сегодня-завтра всю фактуру отправлю «Эху» и «Дождю», в Госдуму, в суд, в прокуратуру и в личку Юрию Дудю. Как фраерюги, на излёте за жёсткий буллинг над детьми вдвоём в колонии сгниёте... Да отпусти ты, чёрт возьми!

Ослабла старая ладошка.

И тут коварный Колобок, как мяч футбольный, прыг в окошко и укатился под шумок. И за лесочком, на бульваре, в июльский зной утратив прыть, решил расслабиться и в баре бокальчик пива пропустить.

А то с рождения не в духе (не жизнь, а череда невзгод).

Навстречу заяц вислоухий:

- Для входа нужен куар-код.

Конец и отдыху, и планам.

Не в силах скрыть свою хандру, он пробежался по карманам, зашёл на сайт «лес-точка-ру», спросил у дятла и удода, вознёс ручонки к облакам...

Ну нет у теста куар-кода! Ну не дают их колобкам.

Как нелегко быть круглолицым.

Вновь покатился как клубок.

Навстречу волк с огромным шприцем:

- Стоять на месте, Колобок! Не уважаешь медицину? Тогда, дружище, без обид. Сейчас вколю тебе вакцину, чтоб аннулировать ковид, и, облизнувшись, на пенёчке я размельчу твои, хрипя, бока, мозги, глаза и щёчки... Ну и, конечно, съем тебя.

Перепугавшись, хлебоморда давай тикать что было сил, вкатился в зал аэропорта, билетик в Сочи попросил. И злые люди в том же зале (о как же жалко Колобка!) ему в конечном счёте дали, но не билетик, а пинка...

Не помнит век такого мата, его короткий хлебный век, мол, если нет сертификата, то Колобок - не человек?!

И видит домик из картонок. Вполне возможно, чей-то кров...

Зашёл, а там сидит мышонок. И хлебу говорит:

- Здаров. Весь мир, я знаю, небылица. Но будь хоть трижды диссидент, а лучше всё-таки привиться, как бабка, дед и президент. Вот, скажем, я, как только вырос, без маски пьянствовал, балдел, потом - фигак! - коронавирус. Двенадцать дней на ИВЛ.

Уже не зная, куда деться, в слезах схватился Колобок, по всем параметрам, за сердце (а, может быть, за правый бок).

Ну и сказал:

- Хоть ты не сетуй. И для начала приюти. Потом прививку посоветуй и расскажи, куда идти.

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