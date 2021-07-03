Замминистра обороны Японии озаботился безопасностью США и напомнил о Перл-Харборе

Заместитель министра обороны Японии Ясухидэ Накаяма. Фото: REUTERS

Военные учения, проводимые российским флотом в международных водах в районе американских Гавайев, почему-то напомнили японцам об их собственном военном опыте – атаке на Перл-Харбор.

- Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор… Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует относиться с осмотрительностью. – заявил заместитель министра обороны Японии Ясухидэ Накаяма.

Накаяма таким образом хотел бы обратить внимание США на рядовое для российских военных мероприятие, отличающееся от плановых учений лишь тем, что впервые в истории России наш флот проводит маневры в нескольких тысячах километрах юго-восточнее от Курил.

Высокопоставленный японский военный в своем заявлении предпочел не упоминать о проводимых с 24 июня по 11 июля японо-американских военных учениях под названием «Восточный щит», которые проходят на беспрецедентно большом участке японской территории и в непосредственной близости от границ Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировавшая «Восточный щит», тактично не стала напоминать официальному Токио позор и горечь японцев, капитулировавших во Второй мировой войне, однако, в свете проводимых японо-американских военных учений отметила следующее:

- Трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», на самом деле подчинены одной задаче – обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном. При этом Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области.