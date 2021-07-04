Лето - год кормит: Варнава, Ургант, Лобода зарабатывают за сезон миллионы

В трудные времена телезвезды не прочь и на свадьбах подработать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за пандемии отменяются концерты и гастрольные туры звезд. Однако самые модные звезды без работы не останутся. Особенно в сезон свадеб. На частные мероприятия звезд по-прежнему зовут — устраивают экспресс-тестирование на входе. На богатых свадьбах три основных статьи расходов – декор, банкет и звезды. Это если не брать в расчет кольца с россыпью бриллиантов и пару нарядов за вечер от знаменитых домов мод. Затраты на звезд зависят от количество приглашенных знаменитостей – у кого-то весь вечер поет один артист, у других настоящая дискотека.

Все зависит от толщины кошелька богатых молодоженов или их родителей. Чтобы не провоцировать простой народ, вот уже пару лет, как всех гостей и артистов предупреждают – никаких видео в соцсетях с праздников жизни богачей. Даже агентства, которые организуют праздники не публикуют видеоотчеты со звездами – только стандартные картинки с декором и молодыми. Но мы поговорили с менеджером одного из свадебных агентств, чтобы узнать, кто из артистов летом 2021 года востребован у молодоженов с деньгами.

Тамада – ведущий свадьбы, он же лицо праздника. Работает по сценарию, может выдать экспромт – пошутить, спеть, рассказать историю или анекдот, у профессионалов в загашнике целый арсенал работающих заготовок. Принято приглашать пару – мужчину и женщину, но иногда (редко) работают и по одному. Любят красавицу Леру Кудрявцеву, к ней в пару раньше часто звали Оскара Кучера, а теперь это могут быть и Игорь Верник, и Вячеслав Манучаров, и другие коллеги.

Иван Ургант веселит гостей на богатых праздниках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но самые модные и востребованные теперь ведущие праздников состоятельных людей – Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Иван Ургант, Максим Галкин. В свадебную моду входит новый «свадебный генерал» - ведущий телешоу «Маска» Вячеслав Макаров. А вот мужчин-звезд «Comedy Club» заказывают теперь гораздо реже, чем раньше.

Что касается музыкальной программы, то часто заказывают группы – «Руки Вверх!», «Иванушки International», но особый спрос на модных Артема и Анну из коллектива «Artik&Asti». Ностальгировать народ любит под хиты Владимира Кузьмина, Любови Успенской и других артистов, чьи хиты народ помнит наизусть. Из модных сольных исполнителей часто зовут Светлану Лободу, Басту, Билана, Лазарева. Нарасхват в этом сезоне Полина Гагарина – ее хиты хотят слышать на своих праздниках и молодежь, и молодожены «за сорок». Николай Басков и поет, и ведет – считается идеальным тамадой, может работать без помощниц, так как является опытнейшим ведущим мероприятий. Из богатых молодоженов пока никто не заказал на свадьбу Моргенштерна, его берут на другие частные вечеринки – в основном на дни рождения. Из молодежных музыкантов востребован Niletto.

На богатых дискотеках не прочь послушать песни Сергея Жукова и группы "Руки вверх!" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Свадебный ценник на лето-2021

Летом многие звезды разлетелись по курортам. Но богатые свадьбы планируются чуть ли не за год, поэтому торжества стоят в графике артистов, а значит – прибудут точно по расписанию. Если ведущий или музыкант отдыхает на курорте, то ради вылета на частное мероприятие за ним могут и частный самолет прислать. Такие ситуации бывали у модной Светланы Лободы, недавно подобным образом возили в Турцию на свадьбу ведущих Собчак и Верника. Ценник звезды на свадьбу лета может варьироваться «от и до» - это зависит у кого мероприятие (по дружбе бывает «дисконт»), место и время, публика, нужно или нет артисту прерывать отпуск. Летают чаще всего теперь гулять в Турцию, Крым, Сочи, Москву. Безусловно звезды первой величины соглашаются вести, петь и плясать не у всех, поэтому заказчики иногда «задирают» цену, чтобы перекупить строптивую звезду.

Пение

6 – 7 млн. руб. - Светлана Лобода

4 – 7 млн. руб. – Полина Гагарина, Баста, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан, Стас Михайлов, Юрий Антонов, Николай Басков.

3 – 5 млн. руб. – группы «Artik&Asti», «Иванушки», «Руки Вверх!»

2 – 3 млн. руб. – Любовь Успенская, Лолита, Владимир Кузьмин, Наташа Королева, Дмитрий Маликов, Niletto.

Ведение

1 – 1,5 млн. руб. – Екатерина Варнава, Вячеслав Макаров.

1,5 – 3,5 млн. руб. – Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Игорь Верник.

4 – 6 млн. руб. – Максим Галкин, Иван Ургант.