43-летняя Любовь Толкалина снова обнажилась в ответ на критику

Любовь Толкалина ответила поклонникам на критику. Фото: Инстаграм.

Несколько дней назад Любовь Толкалина опубликовала в Инстаграме свой снимок без одежды. 43-летняя актриса решила воспеть красоту родной Рязанской области – а заодно похвастаться собственной. На фото она гуляет голышом по полю.

- Данный фотографический материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов, - честно предупредила Толкалина. - Всем остальным - пытайтесь, пытайтесь повторить! Лето! Горячими пятками по горячей земле. Иначе зачем еще ездить в деревню.

На снимке Любовь снята спиной к камере и сильно издалека. Кадр получился совершенно не пошлым – на фото Толкалина выглядит как точеная статуэтка. Тем не менее, подписчики звезды дружно осудили ее поступок и заявили, что в ее возрасте не стоит обнажаться по любому поводу. Актриса молчать не стала и в ответ выложила новый снимок, снова в обнаженном виде. На этот раз – лицом к камере. Любовь стоит на берегу моря, словно Афродита в пене морской. Интимные места она прикрыла рукой, а грудь - замазала ретушью.

Любовь стоит на берегу моря, словно Афродита в пене морской. Фото: Инстаграм.

- Об этих самых фото в стиле ню. По вопросу „зачем?“ — все очень просто: голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует, и сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена — для меня лишний здесь тот, кто меня не любит. Если тебя любят, то примут любого и порадуются, если тебя не любят — то ты никогда не будешь хорош, что бы ни делал, как бы ни старался. Я не общаюсь с теми, кто меня не любит. Ни в реальной жизни, ни в виртуальном пространстве. Поэтому всех, кто пишет негатив, я выявляю и блокирую, - объяснила актриса.

Судя по всему, Любовь все-таки воплотила свою угрозу в жизнь и провела тотальную чистку среди своих подписчиков. Зато у истинных поклонников ее фото вызвало полный восторг. Многие фолловеры отметили, что актриса всегда в отличной форме, так что любоваться ею - одно удовольствие.

Это фото Толкалиной в поле вызвало негодование подписчиков. Фото: Инстаграм.

Любовь может по праву гордиться своим телом: ее отличная форма – результат ежедневных занятий спортом. Актриса с детства увлекалась синхронным плаванием и имеет разряд кандидата в мастера спортом. Любовь всегда была достаточно раскрепощенной: в 2001 году она снялась обнаженной для журнала «Playboy».