Популярное у туристов Охридское озеро на Балканах находится под угрозой исчезновения

Из-за хаотичных жилых построек на берегу водоема и большого количества приезжих в Охрид в ЮНЕСКО стали бить тревогу Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Охридское озеро, расположенное на границе между Северной Македонией и Албанией, образовалось более одного миллиона лет назад. На его берегах - огромное количество памятников древней культуры, а также город Охрид с населением более 50 тысяч человек.

В этот северо-македонский город-курорт любят приезжать российские туристы.

Из-за хаотичных жилых построек на берегу водоема и большого количества приезжих в Охрид в ЮНЕСКО стали бить тревогу, призывая внести озеро в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения, передает Le Point.

По окружности озера – отели, пирсы, фабрики и заводы. Из-за некачественной очистки сточных вод все нечистоты сливаются в воду и загрязняют ее. Проблем добавляют бесчисленные бары и рестораны, также нелегально сливающие свои стоки в водоем.

- После многих десятилетий пренебрежения природой вполне естественно, что мир в лице ЮНЕСКО потерял терпение, - рассуждает мэр Охрида Константин Георгиески, который руководит городом с 2018 года.

Неравнодушные местные жители пытаются спасти природное наследие. К примеру, местный археолог и ныряльщик Никола Паскали регулярно очищает дно озера от пластиковых и стеклянных бутылок, которые бросают в воду туристы.

- Недостаточно, что в данный момент местные власти делают для сохранения биоразнообразия в озере, в котором обитают 200 эндемичных представителей фауны, включая уникальную популяцию охридской форели, - рассказывает Никола Паскали.

Судьбоносное для Охридского озера решение ЮНЕСКО будет принято в июле. Предполагается, что им будет утверждена масштабная программа восстановления и сохранения уникального природного объекта.

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