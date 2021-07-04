Кобыла без гражданства: колумбийский жокей не выступит на Олимпийских играх из-за отсутствия регистрации у своей лошади

Блюман, еврей по национальности, получил право выступать за сборную Израиля Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

31-летний жокей Дэниэль Блюман, ранее выступавший на Олимпийских играх за Колумбию, получил отказ от Международной федерации конного спорта в ответ на свою заявку на участие в соревнованиях в Токио.

Выяснилось, что новая лошадь спортсмена не имеет нужной регистрации.

В 2017 году Блюман, еврей по национальности, получил право выступать за сборную Израиля и вместе с несколькими своими коллегами завоевал право выступить на Олимпийских играх в Токио в одном из наиболее зрелищных видов конного спорта – конкуре (поэтапном преодолении препятствий различной высоты).

И вот спортсмен на своей странице в Instagram с горечью сообщил, что его участие в Играх отменяется, поскольку его лошадь не получила нужной регистрации:

– Проблема с регистрацией в Федерации (FEI) моей кобылы Джеммы и сильная оппозиция со стороны юридического отдела FEI разрушили мою мечту оказаться в Токио.

Согласно регламенту, для участия в международных соревнованиях лошадь должна быть не только прикреплена к конкретному спортсмену, но и документально зарегистрирована в соответствующей национальной федерации.

После травмы, которую получила предыдущая лошадь Блюмана, спортсмен сменил животное, однако Федерация конного спорта Израиля своевременно не уведомила вышестоящую международную организацию о замене.

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