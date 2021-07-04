Горькая шутка мамы, сыну которой пророчили жизнь «растения»: «А мой «фикус» модели самолетов собирает!»

Сейчас Димке уже 15 лет. Он хорошо закончил седьмой класс и наслаждается каникулами Фото: Личный архив

Дима родился на шестом месяце и тут же был приговорен к самой страшной казни – к предательству мамы. «Оставьте вы его! – уговаривали Наталью в роддоме. – Поверьте, никто вас тут не осудит. Все равно ж это не человек, так – растение… Фикус! Да и проживет недолго». Череда приключений новорожденного сына действительно не сулила ничего хорошего: реанимация, две остановки дыхания, искусственная вентиляция легких, еще несколько месяцев лечения по разным отделениям. Никто не верил, что у «растения» есть человеческое будущее. И только мама точно знала, есть! «Мой Дима – не фикус, а талантливый мальчик, и он всем еще покажет!» - твердила она и боролась за каждый его вздох.

Сейчас Димке уже 15 лет. Он хорошо закончил седьмой класс и наслаждается каникулами – наконец-то можно часами водиться с любимыми моделями самолетов! Да-да, мальчик, которого считали безнадежным, блестяще выполняет работу, требующую точности и кропотливости, несмотря на диагноз ДЦП. Он полностью сам обслуживает себя. Правда, передвигается с тростями. Но Дима и тут удивил – с этими же тростями он умудряется играть в футбол с дворовыми мальчишками!

- Это его любимый дедушка научил – улыбается мама. – И футболу, и самолетам, и вообще не ныть, а действовать. Отца у Димки нет, но его сполна заменил дед. Он помогал мне во всем все эти долгие годы! А было непросто, ведь Дима даже просто ползать и сидеть только в три года начал.

Больница, реабилитация, больница, реабилитация… Чтобы расслабить спазм мышц, малышу кололи ботокс; чтобы выправить походку и постановку ног, подрезали икроножные мышцы и мышцы под коленями. И даже, несмотря на то, что успехам Димы аплодируют даже опытные доктора, ему нужно регулярно проходить лечение в Научно-практическом центре детской психоневрологии (НПЦ). Курс реабилитации - 250 тысяч рублей. Таких денег у матери-одиночки Натальи из маленького городка Сасово в Рязанской области просто нет:

- Мы с Димой и так живем на пенсию по инвалидности. А недавно умер наш единственный защитник – дед. Я с трудом перенесла это горе – слегла с инсультом. Нет-нет! Я готова встать и поползти с сыном на реабилитацию! Лишь бы хоть кто-то посочувствовал нам и захотел помочь. Это сейчас важнее всего. Пожалуйста, не оставляйте нас!

Звоните: +7 (499) 500-14-15

Пишите: info@life-line.ru.

Поддержать Диму можно, отправив смс-сообщение на короткий номер 3242 с указанием суммы перевода (например, «250»).

Пожертвование через банк:

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681 КПП: 770701001 ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042 АО «Альфа-Банк» к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК: 044525593

Назначение платежа

Благотворительное пожертвование на восстановительное лечение Мартынова Дмитрия