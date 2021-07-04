«Это же дочь Пугачевой!»: Сестру Билана перепутали с Кристиной Орбакайте

Аня действительно напоминает юную Кристину. Самой Ане льстит такое сравнение

«FUMARI» - второй клип певицы OTANA, младшей сестры Димы Билана Ани. Девушка после учебы в Штатах вернулась домой и пробует силы на сцене.

Блогеры, изучив первые кадры видео заметили удивительное сходство Ани с юной Кристиной Орбакайте. И действительно, девушки очень похожи.

Над образом OTANA в клипе работали профессиональные стилисты и визажисты, была ли задача скопировать образ дочери Аллы Пугачевой никто не знает, но Аня действительно напоминает юную Кристину. Самой Ане льстит такое сравнение, она только разводит руками, мол так совпало.

Блогеры, изучив первые кадры видео заметили удивительное сходство Ани с юной Кристиной Орбакайте

- Я считаю что в этом клипе я и правда очень похожа на Кристину, - отметила в беседе с kp.ru Аня Белан. - Я восхищаюсь Кристиной и ее потрясающей формой, она красивая и талантливая артистка, мне приятно и льстит это сходство. Но признаюсь, не было в задумке копировать ее образ, просто перед съемками отстригла челку.

«FUMARI» - второй клип певицы OTANA, младшей сестры Димы Билана Ани

А вот Дима Билан не сразу заметил сходство образов сестры и Кристины Орбакайте:

- А я даже и не заметил,- смеётся Билан. - А как сказали, действительно присмотрелся и увидел, что -то есть общее! Мода циклична, образы иногда возвращаются. За этим интересно наблюдать.

А клип Ани мне очень нравится, молодец сестра, занята делом, я очень этому рад, рад что она находит себя в творчестве и у этого есть отклик у слушателей. Горжусь.

Девушка после учебы в Штатах вернулась домой и пробует силы на сцене

Дальше - больше. Верю, её ждет впереди большое и удивительное творческое приключение. Желаю больших успехов. А я всегда рядом и всем помогу.

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