Где искать работу школьнику на каникулах и чего опасаться

В столице подросткам чаще всего предлагают трудоустроиться промоутерами и курьерами Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Большинство подростков летом хотели бы заработать на навороченный гаджет, на репетиторов или просто помочь родителям – это данные опросов. Родители только «за», ведь дитя будет при деле, узнает цену денег, повзрослеет. Временная подработка на каникулах – это еще и задел на будущее: можно будет вписать в графу «опыт» в резюме, когда придет время искать первую работу – работодатели инициативных соискателей ценят.

В столице подросткам чаще всего предлагают трудоустроиться промоутерами, курьерами в популярные сервисы доставки и рестораны быстрого питания, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В базе столичной службы занятости есть также заявки от сетевых мобильных операторов, кафе и магазинов одежды – там молодежь готовы принять даже в качестве продавца-консультанта, агента по продажам, официанта, без особых навыков. А служба занятости заключила договоры с ГБУ «Жилищник» различных районов Москвы, и там тоже обещают найти работу для школьников. Через центр занятости также можно попасть в трудовую бригаду по благоустройству, получить работу почтальона, помощника на стройке, дворника, консультанта в пункте проката велосипедов и самокатов, расклейщика объявлений, диспетчера кол-центра, консультанта в магазине одежды, аниматора.

ТОП-3 ВАКАНСИЙ

Промоутер – раздает листовки, флаеры, пробники, бесплатные газеты, участвует в уличных мероприятиях и акциях.

Оплата: обычно почасово (от 150-200 рублей в час), в месяц реально заработать 15-20 тысяч. Дороже стоит работа ростовой куклы (7 тысяч в неделю), но летом в поролоновом костюме очень жарко.

Риски: можно нарваться на грубость населения, или ничего не заработать, если платят только за приведенных клиентов или чеки.

Курьер – отвозит документы, заказы, товары из пункта А в пункт Б.

Оплата: от 20 тысяч в месяц. Платят обычно за количество выездов, есть наценка за дальность, выдают проездной, велосипед.

Риски: материальная ответственность, постоянно на ногах. Предпочтение отдают юношам, так как они лучше ориентируются на местности, могут защитить товар и носить тяжести.

Мерчандайзер – расставляет товары и следит за порядком на прилавках.

Заработок: около 25 тысяч в месяц.

Риски: материальная ответственность, целый день на ногах. С большей охотой берут девушек, считая их более аккуратными.

ГДЕ ИСКАТЬ

Государственные порталы.

Пусть небыстрый. Придется потратить время на регистрацию на сайте, открыть личный кабинет, заполнить заявку и ждать сообщений о вакансиях.

На mos.ru в разделе «Услуги». Пусть поиска: работа – помощь безработным – поиск работы постоянной, временной, общественной. При подаче заявления укажите возраст.

Центр занятости населения города Москвы czn.mos.ru 8 (495) 705-75-75 - единый номер отделов трудоустройств, которые есть по всему городу. Большинство - в офисах «Мои документы».

Специализированный центр занятости населения «Моя карьера». Телефон: 8 (495) 870-44-44.

Job-сайты «Хедхантер», «Суперджоб», «Авито».

Выставляете фильтры «без опыта», «для соискателей от 14 лет», «работа для школьников / студентов», «неполная занятость», «стажировка». На hh.ru, к слову, большинство подходящих вакансий - из сферы продаж, административного персонала и маркетинга. А еще отмечают, что из-за массового перехода на удаленку каждый месяц число вакансий для молодежи растет в среднем на 26%. Школьники не хуже взрослых справляются с SMM, видеомонтажем, конструируют сайты и пишут программы, ведут соцсети. Еще одна цифра: на конец 2020 года более 18 тысяч подростков оформились как самозанятые, сообщали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Нетворкинг (через знакомых).

С этого пути рекомендуют начинать поиск. Возможно, соседям, друзьям нужен помощник на лето: по дому, на даче, погулять с собакой, отвезти заказ, посидеть с ребенком, сбегать в магазин, позаниматься с двоечником. Хороший охват даст пост в соцсетях о жаждущем подработать ребенке. Или пост саморекламы вроде: нарисую портрет, проведу фотосессию и пр. - подумайте, что у вас хорошо получается.

Платные стажировки.

Их организовывают коммерческие компании. Например, до 5 июля набирают программистов на летнюю стажировку в Яндексе. А с 5 июля по 15 августа проводит стажировку столичный центр занятости «Моя карьера». Стажеров набрали еще в мае-июне, 1000 подростков. Компаний, которые примут ребят, - 435. Это МФЦ, управы районов города, молодежные центры досуга и спорта, библиотеки, инженерные службы, издательства и др. Те, кто полностью пройдет стажировку, получат 20 589 руб.

Трудовые лагеря.

Их создает Российское движение школьников вместе с региональными властями и студотрядами. В Москве, Питере таких нет. В прошлом году лагеря работали в 27 регионах, сейчас среди участников – Тверская, Челябинская, Омская области, Чукотский АО, Чувашия. Небольшие отряды разбивают клумбы на пришкольных территориях и в городских парках, красят здания садиков и школ, работают вожатыми и в архивах. За месяц получают в районе 10 тысяч - везде по-разному.

КСТАТИ

Что говорит закон

Трудовой кодекс (ТК) РФ разрешает принимать на работу подростков с 14 лет с письменного согласия родителей и муниципального органа опеки. (Без согласий – с 16 лет.) Из документов понадобятся паспорт, медсправка, СНИЛС. Обязательное условие - работа не должна мешать учебе и вредить здоровью (то есть в грузчики нельзя). Также 14-летние имеют право заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. До этого возраста дети могут трудиться только в концертных организациях, театре или кино.

Продолжительность рабочего дня подростка 14-16 лет не более пяти часов и с утра, а если ребенок совмещает работу с учебой, то 2,5 часа в день и после занятий. Через каждые 45 минут положен перерыв 10-15 минут.

НА ЗАМЕТКУ

Что ждут работодатели от молодежи

Внимательность, исполнительность, доброжелательность, самостоятельность, логическое мышление – эти навыки назвали самыми важными компании-работодатели, участвовавшие в недавнем опросе hh.ru. Несовершеннолетним соискателям готовы предложить только сезонную или проектную работу (все те же курьер, расклейщик объявлений, оператор на телефон, помощник). Сотрудничать на постоянной основе согласны только 8%. Что смущает? Молодежь нужно постоянного контролировать, есть сложности при оформлении и юридические риски, а также низкий уровень ответственности подростков.

БДИ!

Признаки мошенников

Расскажите ребенку, что должно насторожить, если ищет работу по объявлениям

1. Просят заплатить, чтобы получить доступ к работе.

2. Не указывают название компании.

3. Обещают слишком большую зарплату работнику без опыта.

4. О компании нет ни слова в интернете.