Ломоносов, Гумбольдт и Кузьминов, ученые опыты с крапивой, проблемы научного руководства МХАТ, женомуж наелся груш, "Славься, шампанское наше советское!"

Ярослав Кузьминов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: ТАСС

Когда 29-летнее служение ректора ВШЭ Я. И. Кузьминова вдруг в одночасье прервалось и его бросили на научное руководство кузницей и здравницей, симпатизанты стали говорить о нем в жанре прочувствованного некролога, что несколько странно, поскольку Ярослав Иванович сохранился не только в наших сердцах – это само собой, но и в числе вполне себе здравствующих и цветущих.

Желая найти достойный образ для сравнения, дружно поминали М. В. Ломоносова, основавшего в 1755 г. Московский университет. Одни ставили Я. И. Кузьминова вровень, другие, не довольствуясь этим, восклицали: "Он был выше, выше!".

Больше никого из просветителей, однако, не поминали, забыв В. фон Гумбольдта, основавшего в 1810 г. Берлинский университет. Хотя слова короля Фридриха-Вильгельма III "Государство должно заместить духовной силой то, что оно потеряло в физической" были бы и Б. Н. Ельцину под стать. В 1992 г. государство очень много потеряло физически, но с лихвой возместило потери, приобретя ВШЭ.

Похоже, просвещенная публика не знала, кто такой Гумбольдт, тогда как про Ломоносова слышала в советской средней школе.

Впрочем, и жанр сравнительного жизнеописания Кузьминова и Ломоносова был бы вполне поучителен.

М. В. Ломоносов родился в семье зажиточного помора. Отец его Василий Дорофеевич, по отзыву сына, был "был по натуре человек добрый, но в крайнем невежестве воспитанный".

Я. И. Кузьминов родился в семье зажиточного марксиста-ленинца. Отец его Иван Иванович был в крайней ортодоксии воспитанный и написал книги "Стахановское движение — высший этап социалистического соревнования" (1940 г.), "Обнищание трудящихся при капитализме" (1960) и др.

М. В. Ломоносов отличался горячим нравом. В исторической дискуссии с немецкими учеными он замечал: "Сколь гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях допущенная в них скотина". Своему покровителю гр. И. И. Шувалову, пытавшемуся примирить его с поэтом А. П. Сумароковым, он писал: "Дружиться и обходиться с ним никоим образом не могу, испытав чрез многие случаи, каково в крапиву ср...". Образ крапивы вообще сильно запал в душу великого ученого. Двумя годами раньше он писал про В. К. Тредиаковского и про того же А. П. Сумарокова:

"Сдружись с сей парочкой: кто хочет с ними знаться,

Тот думай, каково в крапиву испражняться".

Обходительный Я. И. Кузьминов ближе к Чичикову, нежели к Собакевичу. Он ничего не писал вице-премьеру, а затем банкиру И. И. Шувалову про крапиву и, возможно, даже таких опытов не имел.

Зато теперь,освобожденный от административных тягот и всецело отдавшийся научному руководству, он может учредить в НИУ-ВШЭ стеклодувный факультет и обратиться в ВЭБ с посланием:

"Неправо о вещах те думают, Шувалов,

Которые Стекло чтут ниже Минералов".

Хотя научное руководство не всегда бывает беспроблемным. Два с половиной года назад руководство МХАТ им. Горького обновилось. У руля стали Э. В. Бояков и писатель Прилепин, а прежнего главрежа Т. В. Доронину сделали почетным президентом, т. е. научным руководителем. Казалось бы, мирно наслаждайся почетом, но не тут-то было. Научная руководительница стала посылать тревожные донесения прямо к Кремль, Путину, обличая "наступательные безобразия" Э. В. Боякова и иже с ним – "Хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган с матом и неграмотным, нерусским языком и с проповедью уничтожения России". То есть "Сколь гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях допущенная в них скотина".

Два с половиной года назад руководство МХАТ им. Горького обновилось. У руля стали Э. В. Бояков и писатель Прилепин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Э. В. Бояков и иже с ним отвечали, что при новом руководстве аншлаг следует за аншлагом (чего прежде не наблюдалось), "работают три сцены, на которых происходят важнейшие события, связанные как с театром, так и с музыкой, поэзией и хореографией". То есть обновленному театру покровительствуют – и с большим успехом -- не только Талия и Мельпомена, но также Полигимния, Эвтерпа и Терпсихора. Наверное, и Клио.

В Кремле отвечали, что ничего не знают, и посоветовали со всеми вопросами обращаться в министерство культуры. Там глава ведомства О. Б. Любимова последует рекомендации капитанши Василисы Егоровны – "Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи".

Но в любом случае Э. В. Бояков хотя бы не насаждает трансгендерность. В этом его не обвиняет даже Т. В. Доронина. В расположенном в полверсты от МХАТа Театре на Малой Бронной, которым художественно руководит муж К. А. Собчак К. Ю. Богомолов, новаторство более наступательно. При постановке комедии "Вишневый сад" на роль помещицы Раневской взяли женомужа. Смело и остро, но все же недостаточно смело. Женомуж в роли купца Лопахина или лакея Фирса смотрелся бы более оригинально.

Хотя это легко исправить. В премьерном спектакле пусть будет трансгендерная Раневская, а в последующих представлениях – трансгендерный Фирс. Был бы женомуж, а роль найдется.

Тем временем в питейном деле случился новый соблазн. После того, как были приняты поправки в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", которые дозволяли называть отечественные вина шампанскими, фирма Moet Hennessy обиделась и решила приостановить поставки в Россию шипучих напитков Dom Perignon и Veuve Clicquot. Наши патриотические виноторговцы и винопийцы не смутились, указав, что: а) есть и другие фирмы-поставщики, не клином свет сошелся; б) достоинства, например, "Вдовы Клико" сильно преувеличены, иная отечественная шипучка ничуть не хуже и даже лучше.

Вероятно, в ближайшее время войдет в моду застольный гимн:

"Славься, шампанское наше советское!

Пусть оно в нашем желудке бурлит!

Вина французские, вина немецкие

Может любить только космополит".