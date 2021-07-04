Россияне хотят видеть в начальнике Железного человека или Супермена

Россияне желают иметь начальников-супергероев. Фото: Shutterstock

А все-таки тоскуют наши люди по железной руке руководителя! Об этом гласят данные опроса, который провели аналитики компании SuperJob. Они попросили тысячу россиян рассказать, кого из киногероев они хотели бы видеть своим начальником. И первое место в опросе занял Энтони Эдвард Старк, он же Железный человек из комиксов Marvel и сериала «Мстители». В кино его играет Роберт Дауни-младший.

Несколько штрихов к портрету самого желанного начальника для россиян. Антон Эдуардович (с вашего позволения назовем героя на русский манер) – гениальный изобретатель, богатый промышленник, директор крупной корпорации Stark Industries. Несколько лет назад журнал Forbes поставил Stark Industries на 16 место в списке вымышленных компаний и оценил ее в $20,3 млрд. Старк терпелив, требователен к подчиненным, да и сам настоящий трудоголик. Но, как и всякий руководитель, Антон Эдуардович неидеален: он слишком самоуверенный и надменный, на чужое мнение ему часто плевать. А еще у Старка сложный характер, часто меняется настроение и он любит выпить. Узнаете своего шефа?

К слову, на втором месте после Железного человека в рейтинге самых желанных начальников – доктор Хаус. Еще один очень умный и очень вредный руководитель. За ним - Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» (тоже не подарок, надо сказать). И только на четвертом месте – женщина-руководитель. Да какая-нибудь заграничная, а наша родная Людмила Калугина из «Служебного романа» в исполнении Алисы Фрейндлих. Еще одна строгая и даже черствая начальница, заслужившая у подчиненных прозвище «Мымра».

Все остальные «идеальные начальники» набрали по 2% голосов и меньше. Что интересно, среди них немало персонажей, которые в кино руководителями не являются. Например, Человек-паук, Супермен и даже Папа Карло. Так что опыт руководства для некоторых россиян не важен – лишь бы человек был хороший. А главная неожиданность опроса - почему-то меньше 1% голосов набрал Робин Гуд. Вопиющая несправедливость! Ведь он отбирает деньги у богатых (топ-менеджеров) и отдает их бедным (простым клеркам и уборщицам). Идеальный начальник!

Дорогие читатели kp.ru, а кого из киногероев вы хотели бы видеть своим руководителем? Поделитесь в комментариях!

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