Сколько стоит прислуга для звезд и почему Макеева и Подольская остались без них

Анастасия Макеева хочет найти прислугу за 50 тысяч рублей в месяц. А пока следит за стиркой сама. Фото: Instagram.com

Летом многие звезды отдыхают, и неспешно подыскивают прислугу к началу рабочего сезона. Ведь с надежными проверенными помощниками везет не всем и не сразу. Рассказываем о трендах и ценах на рынке прислуги для звездных вип-клиентов. Работников в дома богатых и знаменитых набирают не только опытных, но и таких, которым можно доверять семейные тайны и копание в грязном белье на законных основаниях.

Домработница – она не только убирает, но и готовит, моет, гладит

Месяц актриса Анастасия Макеева ищет помощницу по хозяйству. Мы уточнили – пока безрезультатно. Одна из причин в том, что Макеева не обращается в агентства по подбору персонала – там дорого и придется оплачивать работу посредника. Анастасия хочет найти через соцсети или знакомых недорогую (по звездным меркам) прислугу. Ведь за шестидневную рабочую неделю Анастасия готова платить 50 тыс. руб. в месяц. Требования к помощнице по хозяйству у артистки следующие:

«Необходима женщина, имеющая опыт работы по дому, не обремененная малыми детьми. Обязанности - управляться с гардеробом, уход за животными, ведение хозяйства. Проживание в районе Сокольники, ВДНХ, Бульвар Рокоссовского. Занятость полная с 4 плавающими выходными в месяц». До этого за 50 тысяч рублей у Макеевой работала Наташа, но она вернулась на родину – на Украину, по семейным обстоятельствам. Это домработница продержалась у Макеевой больше 10 лет, женщину не смущало, что хозяйка могла ее отчитать за пыль или другие просчеты.

В вип-агентстве, занимающемся подбором персонала в дома обеспеченных людей, в том числе звезд, kp.ru рассказали:

«Из-за ситуации с пандемией и периодическим закрытием границ, мы сейчас в Москве и Подмосковье предлагаем в основном русский персонал. Тенденция устойчивая - из-за коронавируса мало кто приезжает в Россию, иногда бывают освобождаются от работы молдаване и украинцы, но их очень мало. Особенность наемной работы в звездном доме специфична – помимо профессиональных качеств работников, важны их моральные характеристики – человек должен быть надежным, уметь не слышать разговоры в доме. Домработница в доме убирается, моет окна, следит за гардеробом. Сейчас стоимость месяца работы помощницы по хозяйству в доме, с проживанием – 80 тыс. руб. Плюс питание за счет хозяев и выходной раз в неделю. Многие теперь сократили поваров, просят домработниц готовить хотя бы для детей, реже и для всей семьи – для этого нужна специальная договоренность, а цена за работу вырастает до 90 - 100 тыс. руб. Безусловно речь идет о работниках в вип-дома. Также востребован в загородных домах Подмосковья – помощник по хозяйству, который решает все мужские вопросы на территории участка и в доме с бытовой точки зрения. Его услуги – 70 тыс. руб.».

Цена: Домработница – от 80 тыс. руб. Помощник по хозяйству – 70 тыс. руб. в месяц.

Филиппинки снова в моде

В семье музыкантов Натальи Подольской и Владимира Преснякова двое детей, младшему Ивану нет еще и года. На днях Подольская уволила няню, которая помогала ей с малышом:

«Мы с вами сотрудничаем, Наталья», - сказала мне няня на мое замечание, что это она у меня работает, а не я у нее. Няню я уволила не за это. А за то, что я попросила ее не гулять с Ваней по жаре, а сидеть на веранде в прохладной тени, тем самым проявляя заботу об обоих. Ваня очень плохо спит на жаре. И мне казалось, что не ходить два часа по жаре, а посидеть на комфортной веранде для няни тоже будет лучше. На что через пять минут получила смс: «я не буду этого делать, ходить и двигаться человеку полезно для здоровья, а сидеть вредно…» Меня конечно не устраивает такая категоричная формулировка от няни! Это недопустимо. Есть другие формы выражения своего несогласия. Наверное, она устала и сознательно пошла на конфликт. Но это ее выбор, а я не собираюсь тратить время на заигрывание».

Наталья Подольская с сыновьями и мужем. Семья ищет «идеальную няню». Фото: Instagram.com

Пока Подольская находится в поиске идеальной няни. Наталья не отрицает:

«Няня - очень тяжелая работа, особенно с грудничком - ведь от него буквально не отойти. Няни очень устают – это правда. Мы все устаем на работе. Я стараюсь строить сейчас так свой график, чтобы, например, три дня в неделю уезжать, а четыре быть дома. Няня при этом никогда не остается с ребенком одна, моя мама всегда страхует».

Звезды требовательны к няням – часто для малышей хотят женщин с медобразованием или большим опытом работы. А для школьников - носителей иностранных языков. В агентстве, которое занимается подбором персонала в богатые дома Барвихи и Рублевке kp.ru рассказали:

«Запрос на нянь филиппинок вновь огромный! Был перерыв в пару лет – и вот опять как в «нулевые»: огромная востребованность на няню со знанием английского. Чтобы в пандемию не было в доме лишних людей – репетиторов. У филиппинок огромный плюс – не понимают, о чем секретничают в семье на русском языке. Кроме того, все очень воспитаны и улыбчивы, четко выполняют инструкции, не качают права, не навязывают свое мнение. Возраст разный – готовы приступить к работе женщины от 25 до 50 лет. Большинство из них заканчивали колледж на Филиппинах. Они имеют большой опыт работы нянями и домработницами в разных странах, в основном это - Филиппины, ОАЭ, Бахрейн, Гонконг, Китай и Россия. Все няни филиппинки говорят на английском. Если русскую опытную няню можно нанять за 80 тыс. руб. в месяц, то филиппинку – от 90 тыс. Пять рабочих дней в неделю и два выходных. Самый востребованный возраст для русских нянь – от 40 до 55 лет. Филиппинок нанимают и моложе».

Благодаря няням-филиппинкам заговорили с младенчества на английском дети у Анны Снаткиной, Анастасии Стоцкой и многих других артистов. Во всех звездных домах установлено видеонаблюдение за нянями – специальная программа позволяет родителям в любой точке мира при наличии интернета в режиме реального времени отслеживать поведение помощников. У младшей дочери Ксении Бородиной есть няня, кроме того, мама помогает. Бородина говорит:

«Я всегда хочу быть в курсе, чем занимаются детки в мое отсутствие, что и когда они едят, спят ли по режиму? С видео-няней я смотрю за домашними с телефона. Я уверена в их безопасности, ведется архив записей. Я избавилась от тысяч вопросов в своей голове и переживаний».

Цена: Няня-филиппинка – 90 тыс. руб. Няня без знания английского языка – от 80 тыс. руб. в месяц.

Охранник и водитель в одном флаконе

Из-за пандемии большинство артистов вернули в штатное расписание водителей. Они и продукты из магазинов возили, и подрабатывали курьерами. Кроме того, в большинстве случаев водитель выполняет функцию охраннику – как например, у Ольги Бузовой. В агентстве рассказали: «Обеспеченные люди, у которых большой штат прислуги всех давно привили. Люди сами болеть не хотят, не слышали, чтобы кто-то был недоволен. Прежде чем пустить в дом приходящую прислугу: шеф-повара ради праздничного ужина или чистильщика бассейна – делают тесты и проверяют на коронавирус. Вот такие новые реалии жизни. Наши услуги (агентства) оплачиваются после подбора кандидата и выхода его на работу к вам. Это – один оклад кандидата, при договоре на год мы делаем бесплатно три замены работника в течение года – если он вас чем-то не устроит». Коронавирус изменил рынок прислуги: люди стали меньше приезжать на работу в столицу не только из ближнего зарубежья, но и из российских регионов. Из-за этого ощущался временный дефицит на рынке прислуги по доступным ценам. А вот вип-помощники всегда в наличии в агентствах. Хотя за последние полтора года и на них цены пусть и незначительно, но выросли – в среднем зарплата прислуги подскочила на 10-15 тыс. руб.

Цена: Водитель с функцией охранника – от 100 тыс. руб. Водитель – от 90 тыс. руб. в месяц. Повар на один вечер – 5 – 10 тыс. руб. Чистильщик бассейна на лето – 30 тыс. руб. в месяц.

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