В год пандемии инвестиции в основной капитал в Москве достигли 3,6 триллиона рублей

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Фото: Роман САДОВОЙ

Московский урбанистический форум продолжает свою работу в парке «Зарядье». Он продлится до 4 июля включительно. Главная тема в этом году – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

В открытой телестудии «Комсомольской правды» в рамках деловой программы Moscow Urban Forum 2021 побывал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТРЕТЬЕГО КОЛЬЦА

- Александр Владимирович, как город привлекает девелоперов к строительству коммерческих и социальных объектов? Особенно там, где Москве необходимы новые рабочие места и социальная инфраструктура.

- На пленарном заседании урбанфорума, которое открывал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, основным тезисом о развитии города стало создание мест приложения труда. Город должен быть комфортным не только для жизни, но и для работы. Для привлечения инвестиций в строительство объектов за пределами Третьего кольца, чтобы исключить маятниковую миграцию, была придумана программа по стимулированию строительства мест приложения труда. Программа активно заработала в столице полгода назад. Сегодня уже подписано пять соглашений. Но если говорить в абсолютных цифрах, то за этим стоит 25 миллиардов подписанных инвестиций в экономику города. Взамен мы даем 12,5 миллиарда льгот. Город получает объекты налогообложения, которые через НДФЛ, через налог на имущество, через налог на прибыль дадут базу в 3 миллиарда налогов в год. Это суперуспешный проект для Москвы, звездный проект. Мы будем продолжать наращивать базу. Все измеряем в макроцифрах. По статистике в 2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 3,6 триллиона рублей. Такого не было никогда. Наша задача – придумывать программы стимулирования притока инвестиций в обрабатывающую промышленность, в экономику города, чтобы это было удобно для инвесторов и взаимовыгодно как для города, так и для инвесторов.

- Для них создаются льготы или специальные условия?

- Инвестора не заставишь инвестировать, если он не хочет. Здесь не надо говорить о каких-то льготах. Речь идёт о том, что ему выгодно. Благодаря этой программе инвестор, строящий жилье, получает софинансирование на строительство объекта места приложения труда от 30 до 90 % на новой территории. В Новой Москве, в максимально зеленой зоне, где нехватка мест приложения труда. Наша задача – максимально создать комфортные условия как по сетям, так и по налоговой политике, так и по софинансированию строительства объектов мест приложения труда, именно там, где нам их не хватает. А это, конечно, за пределами Третьего кольца и за пределами МКАД.

СТРОЯТ ТЕХНОПАРКИ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

- Какие соглашения сегодня подписаны с девелоперами? Что это за площадки и как они будут развиваться?

- Часть площадок в Новой Москве. Некоторые девелоперы строят технопарки. Каждый из них имеет рассрочку перед городом по строительству жилья. Девелоперы же будут строить места приложения труда. Это технопарки, производственные помещения, торговые центры, офисные центры. И все эти объекты дают максимальный налоговый эффект для городского бюджета. Поэтому мы поддерживаем эти проекты.

- Не многовато ли торговых центров для Москвы?

- Инвестор и застройщик лучше всех чувствуют рынок и понимают, что и где должны строить. Поэтому на этот вопрос отвечают и качественно проведенные исследования. Инвестор не будет вкладывать деньги, если это невыгодно. А городу это выгодно и с точки зрения того, что мы убиваем маятниковую миграцию, люди где работают, там и отдыхают, там и живут. Столица получает большой объект, в котором будет много рабочих мест, а также большой с точки зрения налогообложения, как имущественного, так и на доходы физических лиц.

- Какой эффект планирует получить город от этой программы?

- Мы должны добиться того, чтобы каждый застройщик жилья подходил к этому с большой социальной ответственностью и строил сопоставимое количество мест приложения труда. Чтобы люди, приезжающие жить в город, были обеспечены рабочими местами. А город развивался с точки зрения развития налогообложения.