Анекдоты: В ответ на введенные властями ограничения по ковиду население использует народную вакцину Выпивак-Корона

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* * *
Последний час на работе всегда самый сложный, потому что делать ты уже ничего не хочешь, а нужно, потому что предыдущие семь ты пил чай...
* * *
- Вот тебе полторы тысячи, как ты просила.
- А почему не две?
- Это ты сейчас на каком языке «Спасибо» сказала?
* * *
Я очень разносторонняя личность! Я плохо пою, хреново танцую, топорно рисую, пишу унылую музыку и ужасные стихи, умею невкусно готовить.
* * *
Иванов увидел мышь и завизжал.
Сработала привычка, выработанная за долгие годы до смены пола.
* * *
Штирлиц сидел в людном кафе. Вдруг какой-то пьяный эсэсовец закричал:
- Русские - свиньи!
Все с укоризной посмотрели на этого офицера и подумали: «Как же он мог сказать такое при Штирлице?»
* * *
- Слыхал, Колька на Таньке женился?
- И как живут?
- Как голубки. То он в окно вылетает, то она…
* * *
Беседуют старушки на скамейке у подъезда:
- Гавриловна, говорят, биткоин дорожает.
- Ох! Опять пенсию задержат.
* * *
Для тех, кто помнит.
СССР. Сухой закон. В унивеpмаге стоит очеpедь за тpойным одеколоном. Подходит очеpедь интеллигента, он спpашивает у пpодавщицы 30 флаконов. Заполучив их, пpосит:
- Тут вот двух этикеток не хватает, вы не могли бы заменить?
Мужики из очереди:
- Эй, козел, не задерживай очередь! Вали отсюда!
Интеллигент, с искpенним возмущением:
- Да вам лишь бы напиться, а мне на юбилей на стол ставить!
* * *
- Ты где пропадал?
- У себя на даче.
- Какой молодец.
- У меня там и телевизора нет.
- Вообще повезло!
* * *
В Одессе:
- Сема, у меня таки есть шикарный план: давай вместе где-нибудь на Молдаванке откроем ювелирный магазин, а?
- Нет, давай сделаем так: ты открывать будешь, а я на шухере постою.