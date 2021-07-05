Анекдоты: В ответ на введенные властями ограничения по ковиду население использует народную вакцину Выпивак-Корона

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* * *

Последний час на работе всегда самый сложный, потому что делать ты уже ничего не хочешь, а нужно, потому что предыдущие семь ты пил чай...

* * *

- Вот тебе полторы тысячи, как ты просила.

- А почему не две?

- Это ты сейчас на каком языке «Спасибо» сказала?

* * *

Я очень разносторонняя личность! Я плохо пою, хреново танцую, топорно рисую, пишу унылую музыку и ужасные стихи, умею невкусно готовить.

* * *

Иванов увидел мышь и завизжал.

Сработала привычка, выработанная за долгие годы до смены пола.

* * *

Штирлиц сидел в людном кафе. Вдруг какой-то пьяный эсэсовец закричал:

- Русские - свиньи!

Все с укоризной посмотрели на этого офицера и подумали: «Как же он мог сказать такое при Штирлице?»

* * *

- Слыхал, Колька на Таньке женился?

- И как живут?

- Как голубки. То он в окно вылетает, то она…

* * *

Беседуют старушки на скамейке у подъезда:

- Гавриловна, говорят, биткоин дорожает.

- Ох! Опять пенсию задержат.

* * *

Для тех, кто помнит.

СССР. Сухой закон. В унивеpмаге стоит очеpедь за тpойным одеколоном. Подходит очеpедь интеллигента, он спpашивает у пpодавщицы 30 флаконов. Заполучив их, пpосит:

- Тут вот двух этикеток не хватает, вы не могли бы заменить?

Мужики из очереди:

- Эй, козел, не задерживай очередь! Вали отсюда!

Интеллигент, с искpенним возмущением:

- Да вам лишь бы напиться, а мне на юбилей на стол ставить!

* * *

- Ты где пропадал?

- У себя на даче.

- Какой молодец.

- У меня там и телевизора нет.

- Вообще повезло!

* * *

В Одессе:

- Сема, у меня таки есть шикарный план: давай вместе где-нибудь на Молдаванке откроем ювелирный магазин, а?

- Нет, давай сделаем так: ты открывать будешь, а я на шухере постою.