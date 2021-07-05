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Звезды5 июля 2021 1:03

Сталин кричал Образцову: Молодец! Люблю!

Сегодня - 120 лет со дня рождения создателя и главного режиссера московского Театра кукол
Николай ГЕРАСИМОВНиколай ГЕРАСИМОВ
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Образцов и одна из самых известных его кукол - конферансье из «Необыкновенного концерта». Фото предоставлено ГАЦТК им. С. В. Образцова

Образцов и одна из самых известных его кукол - конферансье из «Необыкновенного концерта». Фото предоставлено ГАЦТК им. С. В. Образцова

ОТЕЦ БЫЛ НЕДОВОЛЕН КАРЬЕРОЙ СЫНА

Сергей Образцов не собирался становиться артистом - хотел быть художником. А его отец, академик Владимир Образцов, мечтал, чтобы сын стал инженером (сам он всю жизнь занимался транспортом, в частности, железными дорогами, и добился таких успехов, что при Сталине его именем назвали улицу в центре Москвы). Академику Образцову казалось, что у сына выдающиеся способности к черчению. Но параллельно сын увлекся пением - и в конце концов, оставив в стороне и кисточки, и циркули, поступил в Музыкальную студию МХАТа к Немировичу-Данченко. Со временем стал участвовать в его спектаклях, отправился на гастроли в Европу и Америку...

Но было и еще одно увлечение - куклы. Его детство прошло в компании куклы Бибабо, купленной матерью на Кузнецком мосту в магазине японских товаров. Бибабо надевалась на руку, и еще совсем маленьким Образцов во время прогулок развлекал на улице случайных прохожих. Повзрослев, он выступал с куклами в кабаре «Мансарда» - там сюжеты были заковыристее. Две обезьянки обнимались под романс Вертинского, негр рвался в спальню Голубой дамы с розовыми волосами, Титулярный советник напивался с горя водкой, не добившись взаимности от Генеральской дочери... Это было очень мелодраматично и очень смешно.

Успех был колоссальным - и он сопутствовал Образцову всю оставшуюся жизнь. А она была долгой: он прожил 90 лет, своими глазами наблюдал возникновение СССР, застал и его гибель. И его имя неотделимо от того, что мы сегодня называем советской культурой. Чуть ли не единственным человеком, недовольным тем, как сложилась его карьера, оставался отец. То ли в шутку, а то ли всерьез он говорил: «Нате вам - в куклы начал играть, неудачник!»

Образцов выступал с куклами в кабаре «Мансарда». Фото предоставлено Государственным академическим Центральным театром кукол им. С.В. Образцова

Образцов выступал с куклами в кабаре «Мансарда». Фото предоставлено Государственным академическим Центральным театром кукол им. С.В. Образцова

КУКЛЫ РАЗБИЛИСЬ ПРИ АВИАКАТАСТРОФЕ

Среди поклонников Образцова был и Сталин. Театр кукол не раз приглашали на обеды и приемы в Кремль. Как-то вождь опоздал на выступление - вошел в зал, когда сцену уже заняли другие артисты. Он потребовал, чтобы Образцов исполнил на бис его любимый номер «Хабанера» - и хохотал, глядя на танец Кармен и Хозе, кричал: «Молодец! Люблю!» Благодаря этой любви Образцову во времена террора удалось избежать проблем.

Самый же знаменитый спектакль Театра кукол Образцова - «Обыкновенный концерт» - был поставлен вскоре после войны. Пародии на пошлейшие выступления советских артистов в то время выглядели очень смелыми. С одной стороны, Образцов как раз в это время удостоился Сталинской премии и еще нескольких серьезных наград, с другой - у Комитета по делам искусств при Совнаркоме постепенно накопились к спектаклю претензии. «Почему в вашем спектакле нет ни одного положительного героя? Вы считаете, в СССР такие концерты - дело обыкновенное?» В итоге Образцову пришлось убрать самого яркого персонажа - Конферансье и вести спектакль в качестве «положительного героя» самому. А название сменить на «Необыкновенный концерт».

Этот спектакль оказался в центре трагедии: в 1953 году театр отправился на гастроли, артистов и кукол должны были везти на транспортном самолете, но в последний момент артистам предложили пересесть на более комфортабельный пассажирский. Они так и сделали. И долетели благополучно - а транспортный самолет, перевозивший кукол, разбился. Никто из пилотов не выжил. Куклы оказались разбросаны по полю, многие получили повреждения. Трио кукольных частушечниц осталось целым - и именно номер с частушечницами Образцов в память о катастрофе убрал из «Необыкновенного концерта» навсегда.

Сергей Образцов прожил долгую жизнь. Фото предоставлено Государственным академическим Центральным театром кукол им. С.В. Образцова

Сергей Образцов прожил долгую жизнь. Фото предоставлено Государственным академическим Центральным театром кукол им. С.В. Образцова

«УМИРАТЬ НАДО В 60, А НЕ В 90»

Сергей Образцов еще юношей без памяти влюбился в Софью Смыслову, которая стала его женой. Но вместе они прожили только восемь лет. Когда Образцову было 27, а его супруге - 28, она родила второго ребенка, дочь, и вскоре умерла от осложнений, возникших при родах.

Потом Образцов женился еще раз, но первая жена, видимо, так и оставалась его главной любовью. Уже после его смерти внучка обнаружила в секретере большую фотографию его покойной жены, на которую, оказывается, он смотрел долгие десятилетия. После ее похорон Образцов начал курить и выкуривал по сто сигарет в день, избавившись от этой привычки лишь много лет спустя. Жена являлась ему в видениях - как-то ночью он проснулся и увидел ее сидящей за столом...

Фото предоставлено Государственным академическим Центральным театром кукол им. С.В. Образцова

Фото предоставлено Государственным академическим Центральным театром кукол им. С.В. Образцова

Образцов обожал птиц и возвел на даче огромную голубятню, в которой жили 120 породистых голубей. Потом выявилась сильная аллергия на них: он поднимался на голубятню с нормальной температурой, а когда спускался, градусник показывал 39. Птиц пришлось раздать, но голубятню он так и не снес - она осталась своего рода памятником.

Образцов очень любил птиц. Фото предоставлено Государственным академическим Центральным театром кукол им. С.В. Образцова

Образцов очень любил птиц. Фото предоставлено Государственным академическим Центральным театром кукол им. С.В. Образцова

Когда в июле 1991-го Образцову исполнилось 90 лет, его юбилей отмечала вся страна. Сам же он говорил: «Умирать надо в 60». «Почему?» - спрашивали его. - «Потому что в шестьдесят на похоронах смогут сказать: «Он столько мог бы еще сделать! А сейчас что тут сказать? Я все сделал...»

Дословно.

Дословно.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КультураКультура: КЛУБНЫЙ ПИДЖАК