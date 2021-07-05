Минобороны делится с регионами койками в госпиталях

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о выделении более 30 % коечного фонда ведомственных медицинских учреждений для оказания помощи пациентам из числа гражданского населения. Фото: Министерство обороны РФ

С учетом осложнения в ряде регионов страны эпидемической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о выделении более 30 % коечного фонда ведомственных медицинских учреждений для оказания помощи пациентам из числа гражданского населения. Об этом в понедельник сообщает Минобороны России.

- В рамках оказания помощи регионам страны на базе Конгрессно-выставочного центра парка Патриот в подмосковной Кубинке продолжается поэтапное развертывание временного медицинского центра для лечения жителей Московской области, где уже развернуто около 500 мест, в работе задействовано 450 военных специалистов. В Коми и Хакасии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в регионы направлено свыше 50-ти специалистов военно-медицинской службы. По другим запросам субъектов РФ в интересах гражданского здравоохранения в военных госпиталях дополнительно развернуто 75 койко-мест в Мурманской области, запланировано развертывание койко-мест в Санкт-Петербурге и в Забайкальском крае, - перечислили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в построенных силами Минобороны России в 2020 году многофункциональных медицинских центрах подготовлено 1,2 тысячи койко-мест для лечения гражданских пациентов. При необходимости в военных госпиталях будет развернуто более 12 тысяч койко-мест.

Военные без медицинской помощи не остались. Даже при самом негативном сценарии у Минобороны пока остается резерв: 12 мобильных госпиталей на 1,2 тысячи мест и 94 врачебно-сестринские бригады. При соответствующем решении президента или правительства они также могут быть направлены для помощи регионам.