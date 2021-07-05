Мэр Коломны покончил с собой из-за семейных неурядиц?

Денис Лебедев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тело 46-летнего Дениса Лебедева, главы городского округа Коломна, нашел водитель. Утром в пятницу он, как обычно, заехал за шефом домой. Дом, кстати, не какой-то загородный особняк, а обычная квартира в трехэтажной кирпичной сталинке в старой части города. Лебедев - коренной коломенец и жил вместе с семьей в трешке на третьем этаже жилого дома на 24 квартиры.

Водитель какое-то время простоял у подъезда, пытался звонить Лебедеву, но тот не отвечал. Мужчина рассказывает, что на мэра это не было похоже. Поэтому он решился подняться в квартиру сам.

- По словам водителя, уже находясь на лестнице, он услышал шум, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Дверь в квартиру была не заперта. На его крики никто не отозвался. А вот дверь в спальню была закрыта изнутри. Водителю пришлось выбить дверь. Там он увидел тело Дениса Лебедева. Шофер вызвал скорую, но чиновник был уже мертв.

Полиция проверила запись с камер видеонаблюдения - никто из посторонних не входил и не выходил.

По версии следствия, чиновник покончил с собой*.

Но почему?

- Предсмертной записки рядом с телом не обнаружено, - продолжает источник. - Ни в бумажном виде, не в виде записи где-то в гаджетах.

Как стало известно «КП», жена Лебедева с двумя детьми в момент его самоубийства находилась на отдыхе, последние дни мужчина ночевал в квартире один. По предварительным данным, следствие склоняется к тому, что самоубийство произошло после затяжных семейных разборок с перспективами развода и раздела детей-школьников. Но при этом друзьям сам Лебедев не жаловался. О семейных проблемах мэра знали только самые близкие.

- Есть показания знакомых Дениса Лебедева, которые виделись с ним буквально за пару дней до трагедии. Мужчина был трезв, находился в хорошем расположении духа, суицидальных мыслей не высказывал, - отмечает наш источник.

Как сообщила старший помощник ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, в квартире погибшего в течение суток работали следователи и криминалисты, расследование продолжается. В воскресенье Дениса Лебедева похоронили на Новогородищенском кладбище Коломны.

* По закону СМИ не имеют права называть способ, которым человек покончил с собой.

СПРАВКА «КП»

Денис ЛЕБЕДЕВ родился в Коломне в 1974 году. После школы окончил местный педагогический институт по специальности «учитель истории», затем получил второе высшее образование - юридическое, занимался бизнесом. С 2011 по 2014 год был депутатом Московской областной думы, затем его назначили руководителем городского округа Озеры, а в 2016-м - главой городского округа Коломна.