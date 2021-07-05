Вопрос дня: Что угрожает нашей стране? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий АБЗАЛОВ, президент Центра стратегических коммуникаций:

- Есть риски, связанные с ракетами, с плацдармом НАТО на Украине, с военным освоением космоса. Но самые важные для России риски - в других сферах. Это кибербезопасность и здравоохранение. Мы в пандемию потеряли людей больше, чем в войнах за последнее время.

Денис РАКША, экономист, предприниматель:

- С точки зрения экономики России угрожает мировая конъюнктура на энергоносители и санкции.

Евгений ТИШКОВЕЦ, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

- Американцы успешно развивают метеорологическое оружие. А ведь многие технологии были украдены у СССР. Нам тоже надо его воссоздавать. Оно по своей мощи - на одном уровне с ядерным. А иногда даже превосходит. Лишний фактор возмездия нам не помешает.

Илья ГРАЩЕНКОВ, гендиректор Центра развития региональной политики:

- России угрожает... сама Россия! Любые «черные лебеди» типа дефолтов или протестов невозможны без усилий со стороны государства, которое что-нибудь да запретит. А на внешнем периметре России угрожает образ хаотичного государства, которое хочет дружить, но через странные схемы навязывания этой дружбы.

Владимир БОРТКО, режиссер, депутат Госдумы:

- Пятая и шестая колонны. Пятая - вы сами знаете, что это такое. А шестая колонна - это чиновники, которые мечтают сделать то же самое, что и пятая.

Марият МУХИНА, невролог, дерматокосметолог:

- Вымирание народа. Огромную опасность для семьи представляют ЛГБТ-сообщества и движение chaild-free (свободные от детей. - Ред.), которые рушат воспроизводство населения. О ракетах думать не надо, нас и без ракет скоро уже совсем не останется.

Алексей ПОЛИТОВ, предприниматель:

- У нас во всех сферах одна проблема - жуткий непрофессионализм управленцев. В спорте, в экономике, медицине, образовании. Если управленцев и готовят, то они работают в других сферах. В медицине управляют математики, в экономике - агрономы...