Прежде чем сказать хоть что-либо, Байдену пришлось воспользоваться подсказками, написанными его командой Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не смог ответить на вопрос репортера, касающийся атаки «связанных с Россией» хакеров на международную IT-компанию Kaseya.

Прежде чем сказать хоть что-либо, Байдену пришлось воспользоваться подсказками, написанными его командой.

В ответ на вопрос, что известно о хакерской атаке, Байден, которого сотрудники СМИ «поймали» в магазине, достал из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и начал со слов «Я скажу вам, что они мне прислали».

Смотреть видеосюжет Отвечая на вопрос о России, Байден воспользовался шпаргалкой

Видео с инцидентом, произошедшем в магазине, выложили на YouTube и за короткое время ролик собрал множество комментариев.

Большинство пользователей отмечает, что Байден выглядит растерянным и неспособным отвечать самостоятельно.

– Посмотрим правде в глаза, никто не знает, о чем он говорит… включая его самого.

– Байдену нужны записи, чтобы помнить, кто его жена, а кто его сестра.

– Очень больно, что у руля стоит такой дряхлый политик. Вернись в постель, Джо!

– Если ему нужны шпаргалки для ответов на вопросы, он не подходит для этой работы.

Также комментаторы неоднократно задали вопрос, когда Байден намерен пройти тест на когнитивные способности. Письмо с подобным требованием действующему президенту США направил член Палаты представителей республиканец Ронни Джексон.

В письме Джексона, работавшего врачом в Белом доме во время президентства Дональда Трампа, говорится о забывчивости Байдена и его «умственном упадке». По мнению конгрессмена, президенту необходимо доказать, что он готов к управлению страной. Письмо помимо Джексона подписали еще 13 членов Палаты представителей Конгресса США.