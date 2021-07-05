Постпредство РФ при ООН: Организация может превратиться в клуб сплетников

Если так пойдет дальше, то санкционный комитет по сути превратится в «клуб сплетников» Фото: REUTERS

Постоянное представительство нашей страны при ООН выпустило заявление для прессы в связи с очередными обвинениями в адрес России.

Обвинения прозвучали из уст американского постпреда Линды Томас-Гринфилд и касались работающих в Центрально-Африканской Республике российских инструкторов.

- Раздел документа, касающийся оказываемой нашими инструкторами помощи, нельзя охарактеризовать иначе как фальшивку. Он целиком базируется на анонимных или ангажированных источниках, является бездоказательным, провокационным и политически мотивированным. – говорится в заявлении российского постпредства. - Приведенные «факты» и «свидетельства» не выдерживают никакой критики. Все они разбиваются о представленные нами контрдоводы и опровержения, в том числе в ходе обсуждения документа в санкционном комитете.

Но все эти российские возражения, опровержения и доводы были проигнорированы, и американская делегация предпочла от озвученных фактов просто отмахнуться.

- Если так пойдет дальше, то санкционный комитет по сути превратится в «клуб сплетников». Наших американских коллег это, похоже, совершенно не смущает: главное, чтобы эксперты делали «правильные» (т.е. выгодные для Вашингтона) выводы, – уверены в постпредстве нашей страны при ООН.

Истинную же подоплеку действий Запада раскрыл в своем выступлении на конференции в Вашингтоне Гендиректор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан. Он признался, что убеждает руководство ЦАР отказаться от услуг российских инструкторов и воспользоваться помощью западных стран для решения проблем безопасности страны.

Российские инструкторы находятся в ЦАР в рамках двусторонних договоренностей с официальной миссией по обучению национальной армии и оказанию консультативной и гуманитарной помощи силам безопасности этой страны. Об их направлении уведомлялся санкционный Комитет Совбеза ООН.

- Россия будет и впредь готова сотрудничать со всеми конструктивно настроенными силами. Однако попытки бросить тень на наше взаимодействие с африканцами, распространяя на этот счет ложную или непроверенную информацию, мы будем жестко пресекать. – заявили российские дипломаты.