Наша сила – в наших плавках!

Неиссякаемый юмор советских людей, понятное дело, трактовал слово «плавки» в совершенно другом, обыденном значении этого слова. В народе всегда существовал и существует консенсус: плавки должны быть эластичными, но прочными. Их должно продувать, но не совсем. Они должны быть хорошего цвета, но краска не должна оставаться на теле. По поводу страшной жары специалисты испытательной лаборатории «ПромМаш Тест» (входит в группу компаний Серконс) специально для читателей КП протестировали шесть разных видов плавок. Как выяснилось, профессиональный стандарт испытаний вполне соответствует народному. Тому самому, который был сформулирован примерно 45 лет назад.

История стандарта

А дело было так. В 70-х годах все советские дети ждали очередной серии «Ну, погоди». 10-й выпуск, который вышел на экраны в 1976 году, по сути пересказывал один из эпизодов гайдаевской ленты «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Действие происходит на стройке. Волк, как всегда безуспешно, занимается своим типичным занятием — охотой на Зайца. А тот наблюдает за работой сваезабивочного агрегата. Звучит музыка в стиле син-поп (это когда главный инструмент – синтезатор) Гершона Кингсли. Эта навязчивая мелодия запала зрителю в душу. Дети и взрослые напевают: «Мама сшила мне штаны из березовой коры. Чтобы …опа не потела, не кусали комары». Ну и дальше по тексту. Именно так был сформулирован «золотой стандарт» идеальных плавок. По этим параметрам вдумчивые испытатели «ПромМаш Тест» беспощадно довели до треска великолепную шестерку разных образцов. Взяли четыре вида плавок в форме шортов и два в форме боксеров. И давай их мучить!

Краш-тест с потоплением, растяжением и даже отравлением

Для особо въедливых читателей сообщаем, что «продуваемость» плавок измеряется специальным прибором для определения воздухопроницаемости тканей. Объем воздуха, который способен пройти сквозь ткань, исчисляется в литрах. Красные плавки за 999 рублей из полиэстера пропустили почти 26 литров воздуха за одну секунду. А вот черно-синий образец смог пропустить всего 20 литров воздуха. И это тоже нормально. Правда, он дороже на 400 рублей. Но продувается хуже. Зато, по мнению, испытателей Серконс, он красивее. Но это фактор субъективный, который не измеряется никак. Гораздо лучше продуваются плавки с лайкрой и с ПБТ-полиэстером. Полибутилентерефталат - только звучит страшно. На деле – ткань тканью.

Потом все образцы были поочередно помещены в два раствора. Первый имитировал морскую воду, а второй воду хлорированную. Ту что используется в бассейнах, но с гораздо большей концентрацией. Все шесть образцов поочередно выдерживались в каждом из растворов по 48 часов: имитировалась эксплуатация море - бассейн. Примерно так как бывает на курортах. Затем плавки начали испытывать на разрыв и удлинение. Надо ведь понять, как агрессивная среда влияет на свойство ткани. Тут гораздо лучше проявили себя образцы с лайкрой. Они более эластичны и не теряют этих свойств ни после хлорки, ни после морской воды. Вот что интересно: качество материала не сильно зависит от цены. Гораздо важнее состав ткани. Дешевый полиэстер до вымачивания рвался при усилии в 500 ньютонов. А после – хватило и четырехсот. Грубо говоря, это мгновенные усилия в 50 и 40 килограммов. У плавок из дорого полиэстера примерно такие же показатели.

Но на этом испытатели из Серконс не остановились. Все образцы проверили на содержание тяжелых металлов методом ни много ни мало атомной спектрометрии на атомно-эмиссионном спектрометре параллельного действия с индуктивно связанной плазмой ICPE-9800.

Ткани нарезали на кусочки размером сантиметр на сантиметр и поместили в колбы с водой с температурой 40 С на час. Потом охладили до комнатной температуры, а уже после добавили азотную кислоту. Надеемся, что в жизни такие экстремальные среды никому не встретятся. Что можно сказать? Ни в одном из образцов, которые были испытаны в лаборатории ПромМаш Тест, не было обнаружено превышений по таким показателям как мышьяк, свинец, хром, кобальт, медь, никель.

Но следует понимать, что все образцы плавок находились в ценовом диапазоне от 700 до 1500 рублей. То есть, испытатели не стали связываться с той продукцией, которую по дешевке можно купить с рук. И вам не советуют. Если возникают сомнения в качестве – смело требуйте сертификат соответствия. Ну и помните о совсем понятных вещах: холодные цвета – голубой, синий, фиолетовый, черный быстрее выгорают. И последнее, но несомненно важное. Образцы из березовой коры не тестировались. Ведь про их уникальные потребительские свойства и так все хорошо известно практически в течение полувека.

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