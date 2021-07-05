«Исцеляющие сады» откроются в Международном медицинском кластере столицы

Автор фото: Роман САДОВОЙ

Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2021 (MUF) завершил свою работу в парке «Зарядье». Напомним, он проходил с 1 по 4 июля. Главная тема в этом году – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Известные эксперты, исследователи, экономисты и политики из разных стран обсуждали будущее мегаполисов в эпоху пандемии и пост-пандемии. В рамках деловой программы MUF в открытой телестудии «Комсомольской правды» побывала руководитель по внешним коммуникациям Международного медицинского кластера (ММК) Фаина Филина.

ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ОТ КОВИДА ВАЖНО ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ

- Фаина Николаевна, сегодня Международный медицинский кластер – это медицинская, образовательная и научная платформа. Он был создан правительством Москвы для развития этих основных направлений в столице. А в дни пандемии стал обучающей площадкой для врачей новой инфекционной больницы в Вороновском. Как сейчас развивается медицинский кластер?

- Да, в пандемию мы развернули в медиацентре в Вороновском лабораторию по обмену знаниями и опытом для врачей этой больницы, затем вообще для всех столичных врачей. Обмен опытом происходил с иностранными коллегами из наших клиник-партнеров, врачами, которые уже лечили коронавирусных пациентов. Также и мы передавали свои наработки иностранным врачам, потому что нам тоже было, чем поделиться, что рассказать.

Важная социальная миссия нашего кластера – трансфер в столицу передовых медицинских технологий в лечении больных, образовании врачей, а также технологий в проектировании и строительстве современных клиник из стран с высоким качеством медицинской помощи, высоким уровнем жизни. Сейчас у нас построено два корпуса. Первый - консультативно-диагностический центр израильской клиники «Хадасса», который принимает в год порядка 25 тысяч пациентов. В ней прием ведут израильские врачи, можно получить второе мнение этих специалистов и коллег из других стран, что очень ценно, особенно для людей с онкологией. Помимо этого, действует сервис удаленного консультирования с помощью специального прибора Tyto Care. Его можно использовать для решения вопросов в каких-то несложных ситуациях, например, заболело горло у ребенка или что-то с ухом. Не нужно лично ехать к врачу, можно провести осмотр с помощью этого девайса.

Второй корпус этого же госпиталя – терапевтический – планируем открыть для пациентов в августе-сентябре этого года. Здесь будут заниматься лечением онкологических заболеваний, это и хирургические вмешательства, и комплексные процедуры. Из-за пандемии есть сложности с тем, чтобы выехать в другую страну, в том числе, для решения медицинских вопросов. Теперь все это можно сделать в Москве.

В дальнейших планах – строительство центра хронических заболеваний. Он рассчитан на паллиативных пациентов, гериатрию (уход за пожилыми) и реабилитацию. Кроме того, у нас ведутся работы по проектированию французской реабилитационной клиники и Университетского госпиталя Страсбурга. В будущем на территории кластера появится медицинский молл с разными клиниками.

- Для тех, кто лечился от коронавируса, важной становится реабилитация после болезни. Проводится ли она в кластере?

- В клинике «Хадасса» есть программы реабилитации после коронавируса. Инфекция приводит к разным последствиям, даже у тех, кто легко ее перенес. Это проблемы с гематологией, кардиологией, нарушением обмена веществ. Терапевт после осмотра принимает решение, что именно нужно в организме человека «подкрутить», так сказать, какие восстановительные процедуры пройти. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа.

- Смогут ли москвичи лечиться в кластере по полису ОМС?

- Поскольку у нас работают филиалы иностранных клиник, соответственно, они не могут вести деятельность по ОМС. Сейчас услугами кластера можно пользоваться по частным платежам, добровольному медицинскому страхованию (ДМС) или через благотворительные фонды.

ОСТРОВОК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ В ГОРОДЕ

- На урбанфоруме обсуждалось создание исцеляющей среды в городах. Такие площадки уже строятся в Международном медицинском кластере. Что это будет? Когда ими можно будет воспользоваться?

- Исцеляющая среда – это комплекс объектов благоустройства, которые позволяют чувствовать себя комфортно человеку в конкретном месте. В нашем случае это несколько садов, которые воздействуют на разные чувства. Например, для звуковых ощущений – это пение птиц. А для взаимодействия с природой прогуляться в лесу с ручьем, это будет уголок живой природы посреди города. По сути, «исцеляющие сады» станут комплексной парковой зоной. В августе-сентябре, когда откроется терапевтический корпус, будут готовы и некоторые из таких площадок. Это так называемая Овальная площадь для спортивных и развлекательных событий. Ее спроектировали и разместили с расчетом, чтобы посетителям здесь было комфортно, им не мешал ветер, ничто не нарушало акустику. Вторая парковая часть – это лес с ручьем, мостиками, подсветкой, где можно погулять вечером или утром. Все сделано для удобства и безопасности отдыхающих, в том числе инвалидов и детей.

- А вход туда свободный?

- Конечно, все могут прийти, исцелиться, погулять. Причем не только пациенты, их родственники и врачи кластера, но и жители соседних и других районов. В будущем рядом построим отель. Полностью «исцеляющие сады» будут готовы к 2023 году, но открывать их планируем постепенно, по мере готовности.