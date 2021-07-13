АТБ: аналитики не исключают рост ставок по ипотеке

Виктор Курнаков.

Российские банки повышают ставки по всем видам кредитов. Ипотека - не исключение. Таким образом банки реагируют на действия Банка России, который из-за роста инфляции пошел на повышение ключевой ставки. Не исключено, что до конца года «ключ» еще повысится.

О том, какие изменения произойдут в ближайшее время в сфере кредитования, а также о других факторах, влияющих на банковскую политику, рассказал Виктор Курнаков, член правления, директор по розничному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского Банка.

- Все мы видим рост ключевой ставки. Это сложная история для рынка. Когда весь банковский сектор формировал бюджет на текущий год, предполагалось, что ключевая ставка будет в пределах 4,5 - 4,75%, но, по сути, мы получили отличную от прогнозов картину, годовая инфляция в мае достигла 6,02%, это новый максимум с октября 2016 г.

При этом на сегодняшний день инфляция - это общемировой тренд, который мы физически не в состоянии обойти. С марта 2020 года центральные банки всего мира осуществляют ускоренную программу денежного смягчения и создали дополнительно примерно 27 триллионов долларов - треть мирового ВВП, по оценке Cross-Border Capital. Так, в конце июня впервые объем избыточной ликвидности в финансовой системе США почти достиг 1 трлн долларов. Поэтому предъявлять претензии к регулятору или Минфину РФ сегодня - точно нельзя.

В первую очередь надо понимать, что на мировом уровне произошли колоссальные вливания денежной массы, не обеспеченной реальными процессами труда и производства. Эта масса хлынула на спекулятивные рынки и держит их в перегретом состоянии. Как результат - существенный рост абсолютно на все, что необходимо для производства того или иного конечного продукта. Мы столкнулись с тем, что денег много, но реальные заработные платы, в частности в России, растут не так быстро. Наша страна не может оставаться в стороне от общих тенденций, и Центральный банк РФ, чтобы сдержать процессы, вынужден реагировать и поднимать ключевую ставку.

- Какие меры вынуждены принимать банки в сложившейся непростой ситуации?

- Скажем так, это не может не отразиться на ипотеке, на кредитах. Говорить о том, что сейчас охлаждение по ипотеке не произойдет, было бы опрометчиво. Крупные игроки могут позволить себе еще какое-то время не повышать ставки, но кредитовать себе в минус, конечно же, никто не будет. Прогнозируемый рынком рост ставки будет существенным для ипотеки, маржинальность которой колеблется в районе 1 - 1,5%. Думаю, что в скором времени мы увидим повышение ставок по ипотеке в районе тех же 1 - 1,5%. Возможно, что в этой непредсказуемой ситуации банки могут несколько охладить процесс по объему продаж ипотеки, который в 2020 году, несмотря на пандемию, стал рекордным. В 2021-м году рынок может вырасти на 10 - 15% по сравнению с 2020-м, но этот рост обеспечат программы с господдержкой, объем продаж классических программ рекордов не покажет.

- Говорит ли это о том, что потребителям, которые планировали приобретать недвижимость в ипотеку, стоит поторопиться с решением, пока ставка не выросла? И когда ожидается рост ставок по ипотеке?

- Однозначно, да. Июль - август - последний период с такими ставками. В сентябре мы увидим то самое увеличение ставок.

- Как еще будут реагировать средние банки на рост «ключа»? Нужно ли ждать каких-либо изменений в самом процессе предоставления ипотеки?

- Ипотека - такой продукт, который, с одной стороны, требует от банка выдавать крупные ссуды, другими словами тратить свой капитал, но при этом от ипотеки не стоит ожидать больших прибылей, процентная доходность значительно ниже, чем в потребительском кредитовании. Считаю, что банки среднего размера будут более жестко подходить к одобрению ипотеки. У крупных банков свои расчетные модели, и они могут позволить себе продержать действующую ставку немного дольше. Тем не менее, до конца сентября абсолютно весь банковский сектор отреагирует на повышение ключевой ставки.

- Как негативный инфляционный сценарий скажется на потребительском кредитовании?

- Здесь ситуация несколько иначе выглядит. Средний срок выдачи ипотеки - 15 лет, а средний срок погашения - 4,6 года. У потребительских кредитов средний срок выдачи около 3,6 года, а реального погашения - всего лишь полтора года. Ввиду того что ставки базового привлечения по депозитам более-менее синхронизированы с кредитами наличными, то повышение ставки по потребительским кредитам будет не так заметно и чувствительно в первую очередь для заемщиков. Надо понимать, что банки стараются получить необходимую прибыль не за счет ставок по кредитам, а за счет кросс-продуктов, которые оформляются к потребительским кредитам. В ипотеке это сделать достаточно сложно, т. к. маржу можно регулировать только ставками. Думаю, что каких-либо существенных изменений в потребкредитах реальный потребитель не ощутит. На потребителях могут сказаться лишь внутренние ограничения банков по уровню одобрения. Какое-то время, до полного формирования ситуации на рынке, к выдаче кредитов банки могут подходить более жестко.

- В 2020 году пандемия не помешала сектору потребительского кредитования вырасти на 10%. Как рынок потребительского кредитования выглядит сегодня, и что в связи с инфляцией ждать потребителю?

- Сектор кредитования как рос в 2020 году, так растет и сейчас. По большей части банки кредитовали более благонадежных заемщиков. Банки оказывали помощь заемщикам через реструктуризацию, рефинансирование и другие инструменты. Стало понятно, что широкому кругу секторов будет оказана существенная финансовая поддержка, поэтому банки достаточно спокойно подходили к кредитованию. Была просадка в течение трех месяцев из-за нерабочих дней и сопутствовавших им ограничений, после чего банки увидели эффект отложенного спроса, и все то, что клиенты не добрали в марте - мае 2020 года, они добрали в последующий период. Полагаю, что в этом году этот сектор кредитования также вырастет.

- Что ждет рынок банковских вкладов, и в какой валюте сегодня лучше хранить сбережения? Каковы прогнозы? Что можно порекомендовать клиентам?

- Помимо этого, приличный объем денежных средств ушел на фондовые рынки. Вклады стали менее интересны, инвестиции в ипотеку, с учетом выплаты процентов, стали выгоднее с точки зрения спекулятивного роста стоимости жилья, и бум на фондовых рынках - все это привело к тому, что прироста объема денежных средств на вкладах во второй половине 2020 года не было, сегодня мы наблюдаем стагнацию.

Сейчас ставки по депозитам достаточно привлекательны, но существенного прироста не наблюдается, за первые 5 месяцев 2021 года ТОП-50 банков прибавил к остаткам физических лиц только 2,6%, что меньше чем в прошлом году. Единственное, что может изменить тенденцию, - это все-таки рост «ключа», а соответственно, и ставок. Клиентам можно порекомендовать в сентябре начать фиксировать ставки по депозитам в рублях, так как выше ставок, чем они будут в конце третьего - начале четвертого квартала 2021 года, уже не будет. Если говорить о корзине в целом, то при размещении средств на два-три года, можно распределить средства по нескольким валютам. Если сбережения краткосрочные, с горизонтом до полугода-года, то лучше размещать в рублях.

- Ожидается ли спад интереса населения к инвестированию на фондовых рынках? И чем обернется мода на инвестиции?

- Бум продержится до конца года точно, возможно, и до середины 2022 года. Потом, скорее всего, появятся те, кто «обжёгся» на инвестициях или столкнулся с нулевой доходностью. Такие люди вернутся к классическому размещению средств на депозитах.

- Как бороться с лидерами? Что средние банки могут предложить такого, чего не могут лидеры?

- Банкам среднего размера удается более оперативно управлять внутренними изменениями и процессами, это позволяет быстрее реагировать на изменения, предоставлять индивидуальный подход к достаточно широкому спектру клиентов. Этого не могут себе позволить крупные банки. Средние банки знают всех своих крупных клиентов - как заемщиков, так и вкладчиков, что позволяет нам удерживать долю рынка. В частности, в регионах с небольшой численностью населения в пользу средних банков с индивидуальным подходом к клиенту срабатывает так называемое «сарафанное радио», а что это радио будет «транслировать», зависит от качества сервиса, без которого тоже никуда.

- Что для вас хороший розничный банк через 5 лет? Останутся ли отделения, нужны ли будут консультанты? Какие ожидаются перемены?

- Скорее всего, поменяется дистрибуция, изменится способ коммуникации банка с клиентом. Банки будут стремиться к развитию, которое поможет минимизировать расходы, но такое развитие «срезает» определенный пласт населения - более возрастных клиентов, поэтому не факт, что такие изменения нужно делать без оглядки на своего клиента. Основное развитие, которое ожидается в ближайшие годы, - своеобразный микс дистанционных каналов и физических контактов клиента с сотрудниками банка. Мы, несомненно, будем видеть еще больше чат-ботов, искусственного интеллекта, но ключевое решение в ближайшие 10 лет все равно будет оставаться за людьми.