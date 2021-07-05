Видео спецоперации по предотвращению серии терактов в России опубликовала ФСБ

В Москве бандиты собирались нападать на граждан с автоматическим стрелковым и холодным оружием Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Силовики отчитались о контртеррористической операции, которая прошла с 29 июня по 3 июля 2021 в Москве, Астраханской области и Республике Кабардино-Балкария. В ходе нее силами правоохранительных органов предотвращена серия террористических актов, которые члены запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" готовились провести летом 2021 года.

В Москве бандиты собирались нападать на граждан с автоматическим стрелковым и холодным оружием.

След оперативники взяли ещё в прошлом месяце: 29 июня 2021 в Москве был задержан гражданин России, который готовил со своим сообщником, проживающим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия. Если первого взяли живым, то второй оказал вооруженное сопротивление. Его пришлось ликвидировать ответным огнем.

1 июля 2021 сотрудники полиции задержали в Москве второго террориста с бомбой. Этот гражданин России также готовил подрыв самодельного взрывного устройства на столичной улице.

Следы в записных книжках телефонов задержанных привели бойцов Росгвардии в Нальчикский и Баксанский районы Кабардино-Балкарской Республики. Там спецназ заблокировал пятерых членов религиозно-экстремистской группировки.

- При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление. В рамках введенного режима контртеррористической операции совместно с подразделениями МВД и Росгвардии преступники были нейтрализованы, - сообщили в НАК России.

За время спецоперации шесть преступников были нейтрализованы, двое задержаны. Потерь среди гражданского населения и личного состава правоохранительных органов и силовых структур не допущено.

Во время обысков у террористов найдены самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, религиозно-экстремистская литература.

В следствии отметили, что бандиты собирались совершить на Кавказе ряд терактов в отношении объектов официального исламского духовенства региона.

Оперативники проводят дальнейшие необходимые оперативно-разыскные мероприятия.