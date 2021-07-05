ФСБ задержала экстремистов-последователей Тесака

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД России задержали членов сразу двух экстремистских организаций.

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД России задержали членов сразу двух экстремистских организаций.

- В Брянске, Перми и Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) пресечена экстремистская деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки "Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма" и неонацистской организации "Молодежная организация Русь". Задержанные члены указанных организаций являются поклонниками экс- лидера неонацистского движения "Реструкт"» М. Марцинкевича по прозвищу "Тесак" (покончил жизнь самоубийством в 2020 году) и считают себя "продолжателями его дела", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Участники экстремистских и неонацистских организаций собирались изгнать из России мигрантов и ЛГБТ- активистов

В ведомстве отметили, что участники радикальных экстремистских группировок выступали за "изгнание из России" мигрантов из Северокавказского и Центрально-азиатского регионов, создание "белого" государства и установление в России "нацистского строя", а также планировали создание всероссийской радикальной политической структуры.

Члены организаций печатали и распространяли листовки с высказываниями экстремистского характера, наносили граффити с призывами к насильственным действиям в отношении лиц по национальному признаку, обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях, нападения на лиц неславянской внешности и ЛГБТ- активистов.

Задержания начались после того, как стало известно, что члены организаций создали "боевое крыло", тренируются в лесу с оружием и готовят выезды на протестные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург, где собираются нападать на сотрудников правоохранительных органов.

В ходе обысков по местам проживания у радикалов изъяты травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика

В ходе обысков по местам проживания у радикалов изъяты травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика, средства связи и коммуникации, содержащие фото и видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Сотрудники ФСБ России продолжают оперативные мероприятия по розыску "последователей" Тесака.

Напомним, перед тем, как Марцинкевич покончил с собой, под тяжестью улик (показания на него дал его подельник из Красноярской колонии) он признался и раскаялся на камеру как минимум в четырех убийствах, которые он совершил в столичном регионе с 2003 по 2007 год. В Москву его собирались привезти для следственных действий на месте криминальных захоронений 2003 года. По признанию погибшего следователю СК России он стал совершать убийства, когда ему было 19 лет.