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Происшествия5 июля 2021 12:26

ФСБ задержала экстремистов-последователей Тесака

Участники экстремистских и неонацистских организаций собирались изгнать из России мигрантов и ЛГБТ- активистов
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Сотрудники ФСБ России во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД России задержали членов сразу двух экстремистских организаций.

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД России задержали членов сразу двух экстремистских организаций.

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД России задержали членов сразу двух экстремистских организаций.

- В Брянске, Перми и Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) пресечена экстремистская деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки "Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма" и неонацистской организации "Молодежная организация Русь". Задержанные члены указанных организаций являются поклонниками экс- лидера неонацистского движения "Реструкт"» М. Марцинкевича по прозвищу "Тесак" (покончил жизнь самоубийством в 2020 году) и считают себя "продолжателями его дела", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Участники экстремистских и неонацистских организаций собирались изгнать из России мигрантов и ЛГБТ- активистов

Участники экстремистских и неонацистских организаций собирались изгнать из России мигрантов и ЛГБТ- активистов

В ведомстве отметили, что участники радикальных экстремистских группировок выступали за "изгнание из России" мигрантов из Северокавказского и Центрально-азиатского регионов, создание "белого" государства и установление в России "нацистского строя", а также планировали создание всероссийской радикальной политической структуры.

Члены организаций печатали и распространяли листовки с высказываниями экстремистского характера, наносили граффити с призывами к насильственным действиям в отношении лиц по национальному признаку, обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях, нападения на лиц неславянской внешности и ЛГБТ- активистов.

Задержания начались после того, как стало известно, что члены организаций создали "боевое крыло", тренируются в лесу с оружием и готовят выезды на протестные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург, где собираются нападать на сотрудников правоохранительных органов.

В ходе обысков по местам проживания у радикалов изъяты травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика

В ходе обысков по местам проживания у радикалов изъяты травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика

В ходе обысков по местам проживания у радикалов изъяты травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика, средства связи и коммуникации, содержащие фото и видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Сотрудники ФСБ России продолжают оперативные мероприятия по розыску "последователей" Тесака.

Напомним, перед тем, как Марцинкевич покончил с собой, под тяжестью улик (показания на него дал его подельник из Красноярской колонии) он признался и раскаялся на камеру как минимум в четырех убийствах, которые он совершил в столичном регионе с 2003 по 2007 год. В Москву его собирались привезти для следственных действий на месте криминальных захоронений 2003 года. По признанию погибшего следователю СК России он стал совершать убийства, когда ему было 19 лет.

СК России расследуются уголовные дела в отношении участников экстремистских сообществ
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