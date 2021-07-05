Генерал ВСУ не сдержался: Россия и Украина — как великан и карлик. Кого мы обманываем?

На днях в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что военные возможности России значительно превосходят украинские.

За последние годы каких только бравурных криков не слышали мы из Киева. Некоторые политики и военные обещали, что вот-вот украинские танки будут скрежетать гусеницами на площадях Севастополя и Москвы, что украинская армия «за два дня порвет Российскую» в Крыму, что новые (а по сути – старые советские) ракеты незалежной легко потопят наш Черноморский флот, раздолбают Крымский мост и достанут не только до Москвы, но и до Урала. Когда слышишь или читаешь все это, невольно закрадывается мысль, что вот такая безудержная хвастливость украинской элиты есть верный признак ее умственной неполноценности. Ну еще можно было понять все это, если бы такую чепуху несли клиенты киевского дурдома, а тут ведь – обличенные большой властью люди. И слава Богу, что есть на Украине еще немало здравомыслящих людей в погонах и без.

Один из них - бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян. На днях в эфире телеканала "НАШ" он заявил, что военные возможности России значительно превосходят украинские. Дословно: "Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем. Как бы ни было, Россия и Украина — как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: "Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь", не понимая, что великан по голове даст — он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть, — кого мы обманываем?".

Мартиросян – матерый служака. Он знает, что говорит. Он знает, что украинская армия по личному составу почти в 5 раз меньше Российской, что боеготовых танков у незалежной едва наберется с две сотни (у России их 12 тысяч), что способных взлететь украинских боевых самолетов – не больше 100 (у России – почти 1500), что артиллерийских стволов у России раз в 10 больше, чем у Украины, что у России появился целый выводок гиперзвуковых ракет, которые намного превосходят даже американские, что у России почти полтора десятка атомных подводных лодок и около 50 – дизельных (в военно-морских силах Украины таковых нет вообще). Я уже не говорю о ядерных ракетах.

Тут можно бесконечно перечислять факты тотального военно-технического превосходства Российской армии над украинской. В нашей армии – более 70% новых и модернизированных вооружений. В украинской – чуть более 7%. Даже неприлично как-то говорить, что эти элементарные вещи понятны наверняка даже какому-нибудь провинциальному украинскому хлопчику-троечнику. А вот взрослым дядькам из офиса украинского президента, правительства Украины, Минобороны и Верховной рады они почему-то недоступны. Вот что делает даже с «высокими» госчиновниками незалежной антироссийская пандемия бандеровского происхождения.