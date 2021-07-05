Роспотребнадзор: Из-за коронавируса экономика России потеряла 1 трлн рублей за год

В итоговую сумму вошли не все потери, которые понесла экономика Фото: Иван МАКЕЕВ

В Роспотребнадзоре подсчитали ущерб, который нанесла российской экономике пандемия коронавируса в 2020 году. Цифра оказалась внушительной – почти триллион рублей. Хотя на самом деле ущерб еще больше: в итоговую сумму вошли не все потери, которые понесла экономика.

- Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней, - сообщает Роспотребнадзор в своем докладе, который был опубликован на сайте ведомства 5 июля 2021.

Вот, из чего складывается эта сумма:

• 515,95 млрд рублей было потрачено на поддержку населения и бизнеса.

• 189,4 млрд рублей пошло на «организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19». Это строительство стационаров, перепрофилирование «обычных» больниц в инфекционные, расходы на работу мобильных бригад и т. д.

• 183 млрд потратили на лечение больных коронавирусом в стационарах.

• 108,6 млрд рублей – на тестирование. По данным Роспотребнадзора, за год было проведено 90 млн тестов на ковид.

Для сравнения: по данным Роспотребназора, ущерб российской экономике от всех остальных инфекционных болезней за прошлый год составил меньше 700 миллиардов рублей. Дороже всего из этих заболеваний бюджету обошелся туберкулез – на борьбу с ним потратили 102 млрд рублей. То есть 10 раз меньше, чем на борьбу с ковидом.

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