Гигантская электростанция или база инопланетян: в Подмосковье возвышаются загадочные «башни Теслы»

Попасть на территорию просто так не получится - имеется охранник и две собаки Фото: Иван МАКЕЕВ

Со стороны это местечко и, правда, напоминает земную базу инопланетян. Со всеми этими причудливыми установками, генераторами, трансформаторами и полигоном. Зловещей таинственности объекту придают огромные керамические изоляторы, разбросанные по территории, густые трёхметровые заросли борщевика и руины недостроенных корпусов, торчащие из земли как авангардистские памятники перестройке и разрухе 90-х годов.

Уникальный объект в Истринском районе Подмосковья напоминает базу инопланетян Фото: Иван МАКЕЕВ

В народе этот научно-исследовательский комплекс в Истринском районе Подмосковья прозвали «башнями Теслы» (в честь небезызвестного физика сербского происхождения, изобретателя в области электротехники, «святого заступника» современного электричества Николы Теслы). Хотя на самом деле знаменитый учёный тут ни при чём. Официальное название объекта (и единственно верное) - «Экспериментальный стенд Высоковольтного научно-исследовательского центра Всероссийского электротехнического института».

В народе научный центр прозвали «башнями Теслы», хотя к знаменитому учёному он не имеет никакого отношения Фото: Иван МАКЕЕВ

В 60-е годы прошлого века на этой территории хотели разрабатывать новое оружие, но в итоге передали объект под гражданские исследования. И начали испытывать технику на стойкость к воздействию импульсных электромагнитных полей (естественного и искусственного происхождения). Например, фюзеляжи самолётов, которым часто приходится летать в условиях грозового фронта.

Вот эта башенка способна формировать разряд в 9 млн вольт Фото: Иван МАКЕЕВ

Научные объекты, которые были построены, по сей день считаются уникальными. Например, генератор импульсных напряжений (самая высокая башенка) способен формировать разряд в 9 млн вольт! Таким результатом могут похвастаться разве что все электростанции страны, соединённые вместе. Длина электрической дуги во время испытаний достигла однажды 150 метров.

Сейчас в научном комплексе, среди прочих разработок, исследует атмосферное электричество Фото: Иван МАКЕЕВ

Там же появился генератор Маркса с целым каскадом трансформаторов (не путать с Карлом, немецкий социолог тут ни при чём - речь идёт о его земляке Эрвине, который был также известным учёным, изобретателем, инженером).

Истринские «башни Теслы» уже давно занесены российскими сталкерами в список самых живописных и футуристичных заброшек страны. Из Москвы полтора часа на электричке - и вот оно, чудо инженерной советской мысли.

Однако на деле оказалось не всё так просто.

Экспериментальный стенд выглядит как авангардистский экспонат Фото: Иван МАКЕЕВ

«НАЧНЁТЕ ЛЕЗТЬ, СПУЩУ СОБАК»

- Да как же я вам открою? Меня же сразу уволят…

Приземистый небритый мужичок, копавшийся в моторе машины, развёл грязными руками. Затем вытер со лба пот рукавом и снова скрылся за капотом. Его японская легковушка стояла на территории научного центра.

- Мы же издалека приехали, - не сдавался фотокор «КП» Иван Макеев, встав на цыпочки между двумя табличками «территория охраняется собаками» и «посторонним вход запрещён». - Прочитали в интернете, что объект больше не действует. И что к вам приезжают толпы туристов.

А это в двух шагах от суровых стальных штуковин Фото: Иван МАКЕЕВ

Мужичок, стукнувшись нечаянно головой о капот, начал злиться.

- В интернете, как обычно, всё врут. Иногда испытания проводят. Пустить вас я не смогу при всём желании. А если начнёте лезть через забор, спущу собак.

Я пригляделся в щёлку и заметил хаски, сидящего на цепи. Это одна из самых миролюбивых собачьих пород. В тридцати метрах показалась немецкая овчарка. Сонная. И тоже привязанная.

Остаётся только гадать, для чего эти бетонные плиты здесь появились Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы хорошо заплатим, - не выдержал я.

На этом беседа кончилась. Мне даже показалось, что сотрудник исследовательского комплекса обиделся. Хотя на таких объектах это довольно стандартная процедура. Сталкеры дают охране на бутылку и устраивают сами себе экскурсии. Особенно это касается заброшенных усадеб, пионерских лагерей, больниц и тп.

Мы прогулялись вдоль забора. «Башни Теслы» напоминают коленчатые валы, которые зачем-то вынули из гигантских автомобильных моторов и воткнули в землю. Ещё похоже на молекулу ДНК. И на тоннели аквапарка.

Напряжение здесь и, правда, может быть очень высоким Фото: Иван МАКЕЕВ

Ваня запустил коптер. С высоты птичьего полёта было видно, как тот самый мужичок, не берущий взяток, бодро обходит территорию. Видимо, решил, что мы всё же полезем через забор.

Признаться, очень хотелось. Но глупо это делать после того, как мы сами же себя и сдали. Причём с потрохами, как стеклотару. Да и незаконно это.

Несмотря на то, что все эти штуковины покрылись ржавчиной, официально высоковольтный научный центр в Истринском районе занимается разработкой и производством мощнейших источников питания для промышленных технологий. И, кроме прочего, исследует атмосферное электричество. Относится он, как мы уже сказали, к Всероссийскому электротехническому институту, а тот входит в контур Госкорпорации «Росатом».

Изоляторы валяются как будто после взрыва - в самых разных местах Фото: Иван МАКЕЕВ

КУПОЛ, КОТОРОГО НЕТ

Недалеко от «катушек Теслы» есть ещё один уникальный объект, к сожалению, утраченный навсегда. Пробирались мы к нему сквозь жгучие заросли крапивы, мимо полуразрушенных хозпостроек и покосившихся бараков, чьи сгнившие полы буквально усыпаны пустыми бутылками. Кое-где остатки недавних посиделок. Матрасы, блюдца с окурками, колбасные шкурки. И вот, наконец, вдоль оврага остатки фундамента. На нём возвышался истринский купол диаметром 236,5 м и высотой 118,4 м.

Пожалуйста, вдумайтесь в эти цифры. Высота девятиэтажного дома - 25 м.

Сооружение было построено по заказу всё того же электротехнического института в ноябре 1984 года для испытаний высоковольтного оборудования и исследования электромагнитных импульсов, которые возникают во время атомных взрывов или при грозовых разрядах. Конструкция толщиной 2,5 м, обитая листами атмосферостойкой стали, не имела ни единой подпорки.

И спустя два месяца рухнула!

Инженерное решение оказалось ошибочным. Шар уничтожил элементарный снег, скопившийся наверху.

Начальника строительного отдела ЦК КПСС незамедлительно сняли, поставив вместо него Бориса Ельцина. Потому-то этот купол и называют «ельцинским», хотя он такой же «ельцинский», как и «горбачёвский».

И снова запускаем наш вертолётик. Сверху очертания фундамента теряются в лесных зарослях. 36 лет прошло, как никак. Удивительно, но во время разрушения шара ни один из научных сотрудников не пострадал (произошло это в 7.30 утра).

Возможно, его могли бы восстановить, проделав работу над ошибками. Но там уже началась перестройка, 90-е годы. И стало, мягко говоря, не до купола.

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