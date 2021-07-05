Суд приговорил главаря ячейки ИГИЛ* к 21 году тюрьмы

Главарю тогда удалось скрыться и спрятаться, но розыск его не прекращался, и в октябре прошлого года он был задержан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, который, находясь на территории Сирии в составе запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (далее - МТО «ИГ»), в целях совершения террористических актов в Москве организовал законспирированную ячейку.

- По указанию данного лица террористы приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы, изготовили самодельные взрывные устройства (далее - СВУ), которые намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов. Но благодаря упреждающим действиям органов безопасности в 2016 г., деятельность террористической ячейки пресечена, ее члены арестованы и в последующем осуждены к длительным срокам лишения свободы. В ходе следствия у них изъято большое количество автоматического оружия, боеприпасов, а также СВУ, - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Главарю тогда удалось скрыться и спрятаться, но розыск его не прекращался, и в октябре прошлого года он был задержан.

- В процессе расследования вина фигуранта в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана, он дал признательные показания по фактам совершения им преступной деятельности. В июле 2021 года приговором 2-го Западного окружного военного суда указанный гражданин признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы, - отметили в ФСБ России.

Отметим, что большинство таких главарей пытаются заниматься в России сбором пожертвований на личные нужды. Напомним, что по статье "финансирование терроризма" (достаточно перевода на счета террористов 1 копейки) в России грозит до 5,5 лет колонии.

* Запрещённая на территории РФ террористическая организация

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