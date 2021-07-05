В онлайн-проекте «Московское долголетие» участвуют 80 тысяч столичных пенсионеров

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Автор фото: Роман САДОВОЙ

Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2021 (MUF) завершил свою работу в парке «Зарядье». Напомним, он проходил с 1 по 4 июля. В рамках деловой программы MUF в открытой телестудии «Комсомольской правды» побывал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ

- Владимир Эдуардович, в пандемию нелегко приходится пожилым людям, особенно тем, кто оказался в группе риска, в сложной ситуации. Что делается в Москве, чтобы помочь им?

- Все усилия городских служб сегодня направлены на то, чтобы не допустить того, что происходило и происходит в других мегаполисах – не допустить локдауна. Старшее поколение в первые коронавирусные волны было самой уязвимой категорией и сейчас остается, хотя все специалисты и статистика говорят о том, что вирус «помолодел». Для того, чтобы сохранялась психологически комфортная для старшего поколения обстановка, в марте прошлого года на 180 градусов развернули проект «Московское долголетие». Если до коронавируса его главной миссией было вытащить москвичей из квартир в студии, спортивные секции, парки, то начиная с весны 2020 года проект начал работать онлайн, чтобы не потерялся контакт. Благодаря этому люди могли чувствовать, что они не одиноки и не остаются узниками своих квартир. «Московское долголетие» продолжает работать онлайн. Все городские сервисы по доставке нуждающимся продуктов питания, лекарств, «горячая линия» помогали москвичам. Конечно, не оставляем и не оставим москвичей старшего возраста один на один с этой заразой, которая пришла в наш город. Мы призываем вакцинироваться, этот процесс активно идет и среди участников «Московского долголетия».

- Насколько сложно было переключить «Московское долголетие» на новый формат?

- По сути, когда началась пандемия, в считанные недели появился новый проект. Он называется так же, но онлайн – это совершенно другие бизнес-процессы, форма коммуникации. Сегодня 80 тысяч московских пенсионеров являются участниками «Московского долголетия» в онлайн формате. Это значит, что минимум раз в неделю они приходят на одно занятие.

Более чем 70% участников «Московского долголетия», кто ходил на занятия до пандемии, пользуются интернетом, гаджетами несколько раз в сутки для того, чтобы пообщаться, посмотреть новости, написать комментарии, что-то выложить про себя в социальные сети. «Московское долголетие» еще до пандемии опровергло миф о том, что московские пенсионеры и цифровые технологии – это параллельные вселенные. Сегодняшние столичные пенсионеры, кому в этом году 60 лет, – это люди, которым в начале 90-х было 30 лет, они тогда и сейчас живут в другой парадигме активности. Их становится с каждым годом все больше.

Хочу поблагодарить негосударственные организации, поставщиков проекта «Московское долголетие», наших партнеров, которые тоже быстро перестроились и перешли на новый формат работы. Кстати, для многих НКО «Московское долголетие онлайн» стало еще и экономическим спасением в условиях ограниченности деятельности в офлайне.

Автор фото: Роман САДОВОЙ

ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ

- После выхода на пенсию, зачастую, люди старшего поколения выпадают из социума, становятся менее востребованными и активными. Как город поддерживает таких жителей, среди которых немало нуждающихся и в общении, и в защите?

- Для кого-то пенсия – это ожидаемое событие, мол, не надо работать, буду заниматься собой. Для других – это психологически тяжелый рубеж, который хочется оттянуть и быть востребованным, продолжать работать. Сегодня появляется новое поколение московских пенсионеров. Повторюсь, тех, кто сознательную жизнь жили в капиталистических и рыночных отношениях. Они привыкли надеяться больше на себя, чем на кого-то.

Проект «Московское долголетие» открыт для всех. И для тех, кто имеет высокий уровень дохода, кого поддерживают дети и внуки. И для тех, кто одинок, не имеет молодых родственников. Это самая масштабная форма поддержки, прежде всего, психологической. Ощущение того, что ты не один, у тебя есть знакомые и друзья, что ты чему-то учишься и твоя жизнь становится интереснее. Город оказывает людям старшего поколения всю необходимую поддержку - и моральную, и материальную, особенно в пандемию.

- Планируется ли использовать в столице международный опыт социализации пенсионеров?

- По сути, проект «Московское долголетие» на сегодня объединил все лучшие и доступные кейсы, которые есть в мировых городах. В таком масштабе и с такой доступностью, как у нас, ни один мировой мегаполис сравниться в интересной жизни своих пенсионеров не может. Если наши зарубежные коллеги делают то, чего нет в Москве, мы изучим, что из этого могли бы внедрить в городе. Мы постоянно следим за трендами, практиками, которые есть в мировых городах.