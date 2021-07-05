Дмитрий Песков - о полном собрании сочинений Владимира Путина: Помогать президенту не надо. Речи, интервью - все на сайте президента

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Сергеевич! На «Прямой линии» президент сказал, что пишет статью «Единый народ». Вы вечером, 4 июля, в телевизионном интервью это тоже подтвердили. А что это будет за статья? Прежде всего, - тема? Поконкретнее, может быть. И - когда статья будет готова? Где и когда ее опубликуют? Может быть, какая-то помощь нужна?

Такие вопросы журналист «Комсомольской правды» задал Пескову в понедельник, 5 июля.

- Никакой помощи не нужно, - ответил пресс-секретарь. - Президент сам работает над этой статьей. Как только она будет готова, мы ее опубликуем.

- И, в связи с этим, еще один вопрос, - продолжили мы разговор, - Может быть, пора (я на полном серьезе говорю) подумать ещё и об издании полного собрания сочинений Владимира Путина – речи, статьи? Может, (включить сюда) и какие-то фундаментальные интервью

- Знаете, они изданы фактически все, - сообщил пресс-секретарь. - Все - на сайте президента, доступны для желающих.

- То есть…

- Это богатейший архив.

- А какие-то книги? Знаю, некоторые издательства пытались это сделать, но у них не получилось. Нет системы, несистемный подход, нет денег.

- Кто-то издавал.

Но это (архив на сайте Президента России kremlin.ru) все доступно для любого гражданина и для любого издательства. Потому что это находится в открытом доступе для всех граждан.

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