Вице-премьер Юрий Борисов доложил Путину, как военные предприятия переходят на гражданскую продукцию

Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Юрий Борисов во время встречи в резиденции Ново-Огарево. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин еще в 2016 году поручил оборонке переходить – конечно же, не полностью – на выпуск гражданской продукции. Президент предупредил, что государство будет сокращать военные расходы, поэтому промышленникам надо искать новые рынки сбыта, чтобы не терять деньги. 5 июля 2021 вице-премьер Юрий Борисов рассказал, как идет конверсия предприятий.

- У нас есть план, связанный с определенными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся? – спросил Путин.

- Пик поставок вооружения и военной техники по гособоронзаказу пройден. Конкуренция на внешнем рынке жесткая, поэтому у предприятий оборонки, кроме освоения гражданского рынка, для финансовой стабилизации другого пути нет, - ответил Борисов.

Вице-премьер рассказал о конкретных размерах конверсии. В 2019 году 24,1% товаров оборонки предназначались для гражданского рынка. В 2020 году – 25,6%. «Динамика здесь налицо», - добавил чиновник.

Вообще же установка такая: к 2025 году должна быть 30-процентная конверсия, к 2030 году – 50-процентная. Вице-премьер заверил, что пока график выдерживается.

Вот отрасли, в которых оборонка может больше всего предложить: модернизация транспорта, нефтехимия, водородная и электроэнергетика.

Так как 70% экономики России приходится на госсектор, то не удивительно, что гражданская продукция оборонки во многом покупается бюджетными структурами. Тем более, что власти ограничили закупки иностранных товаров.

- С начала года, объем закупок по 44-му и 223-му законам (как раз регулируют правила торгов), доля российский товаров составила 78,6%, - доложил Борисов.

- А сколько было? – уточнил Путин.

- В 2019 году было 50%, а в 2020 году было около 75%, - пояснил вице-премьер.

Отдельно проговорилось, что государство будет следить за качеством товаров. Госкомпании не станут покупать плохие российские вещи просто из-за того, что они сделаны у нас. Путин напомнил о необходимости поддерживать конкуренцию – Борисов в ответ заверил, что все будет, иначе «мы просто деградируем».

- У нас исторически был всегда перекос в сторону военной продукции (в судостроении – Ред.), – сейчас начинается серьезный перелом, - обнадежил вице-премьер. Он рассказал, что на Дальнем Востоке, на верфи в Большом Камне, закончен новый сухой док. Там уже заложен «новый сверхмощный ледокол Лидер, строятся газовозы».

Напомним, что сейчас в России идет второй виток конверсии. Первый начался еще при Горбачеве, продолжился при Ельцине и закончился не очень. Проблема тех лет: оборонка бралась за изготовление всего подряд. Получалось дорого и не всегда качественно. Путин отдельно предупредил, чтобы сейчас предприятия не наступали на грабли из прошлого.

- Оборонно-промышленный комплекс располагает очень высококлассным оборудованием и выпускать на нем сковородки недопустимо, - заявил президент еще в 2016 году, когда как раз анонсировал второй виток конверсии.

Как и в любом бизнесе, переход на гражданскую продукцию иногда проходит хорошо, а иногда не очень. Например, Московский институт теплотехники (который делает Искандеры) в 2004 году построил для столицы монорельс – получилось дорого и неремонтопригодно. Сейчас большая часть составов списана и разобрана на запчасти для нескольких оставшихся поездов. А вот концерн «Калашников» вполне успешно делает суда на подводных крыльях – они сейчас курсируют между Ялтой и Севастополем.

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