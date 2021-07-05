Минобороны возрождает тимуровское движение

Представитель военного ведомства уточнил, что сейчас в "Юнармии" числится более 830 тысяч юношей и девушек, только 78 тысяч пополнили ряды движения за 2021 год. Фото: Пресс-служба МО РФ

- В числе приоритетных задач, которые нам предстоит решать в ближайшей перспективе, на первом месте стоит увеличение численности участников движения. До конца текущего года надо довести эту цифру до одного миллиона человек, - заявил замминистра обороны России Андрей Картаполов на пленарном заседании Всероссийского слета "Юнармии".

Представитель военного ведомства уточнил, что сейчас в "Юнармии" числится более 830 тысяч юношей и девушек, только 78 тысяч пополнили ряды движения за 2021 год. Более 4,5 тысяч записались в рамках работы агитпоезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», в котором был тематический юнармейский вагон. Всего эшелон за 60 дней объехал всю страну - более 34 тысяч километров - и остановился в 52 городах.

Фото: Пресс-служба МО РФ

- Очень хорошо, что у нас в "Юнармии" возрождаются традиции тимуровского движения. В рамках проектов "Миллион добрых дел" и "Дом со звездой" юнармейцами оказана адресная помощь более чем 8 тысячам ветеранов войны. Это очень важно, потому что с каждым днем настоящих ветеранов войны становится все меньше. И мы должны сказать спасибо этим людям, благодаря которым мы живём в свободной, независимой, красивой, необъятной родине", - подчеркнул Картаполов.

Замминистра отметил, что среди задач, стоящих перед "Юнармией" - расширение сети центров юнармейской подготовки – Домов "Юнармии". По его словам, сейчас всего 72 таких центра в 38 регионах, а появиться они должны в каждом субъекте России.

Фото: Пресс-служба МО РФ

Напомним, тимуровское движение появилось в 1940 году после того, как была опубликована повесть Аркадия Гайдара "Тимур и его команда". Книга о мальчике, тайно помогающем семьям солдат и офицеров, вызвала невероятный резонанс, благодаря которому в СССР появилось первое детское добровольческое движение – тимуровцы. Тимуровцы в годы войны буквально сражались за шефство над вдовами героев войны: рубили дрова, подметали дворы, стирали белье собирали оружие на полях, где прошли бои.

И делали это все не ожидая просьб взрослых. "Взялся сделать — сделай хорошо", — таков был девиз главного героя повести "Тимур и его команда". Этот лозунг подхватили советские школьники по всей стране.